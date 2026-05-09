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森那美北都建「電動車智能城」獲城規局部同意 總樓面約29萬方呎

樓市動向
更新時間：10:29 2026-05-09 HKT
發佈時間：10:29 2026-05-09 HKT

近年本港電動車越來越普及，森那美汽車服務公司持有的粉嶺用地，去年向城規會申請興建「電動車智能城」連同附屬員工宿舍和人才公寓等，可建總樓面約29.49萬方呎，項目日前已獲規劃署原則上不反對，城規會昨日審議後決定局部同意有關發展方案。

上述項目位於粉嶺第51約地段第4250號D分段等，即鄰近粉嶺京士豪庭、和合石村等，目前屬「政府、機構或社區」地帶，申請改劃為「其他指定（創新及科技）」地帶。

項目地盤面積約5.9萬方呎，以地積比率5倍發展，以興建一個樓高7層大型平台（另設1層地庫停車場），用作電動車創新及科技相關用途，包括陳列室、研發實驗室和測試中心等。

建員工宿舍及人才公寓138伙

並在平台以上興建2幢樓高6及12層的附屬員工宿舍及人才公寓，共提供138個單位，其中1幢為樓高6層的員工宿舍，提供48個單位，平均每戶單位面積約431方呎；另1幢樓高12層作人才公寓，共提供90個房間，平均每戶單位面積約753方呎。而整個項目涉及可建總樓面約29.49萬方呎。

東涌宅地放寬9.86%高限獲批

另外，政府去年底實施私人發展項目停車場總樓面豁免優化安排，新地今年初就其持有的東涌第106B區住宅地，向城規會申請放寬9.86%高限，以配合停車場設計由地庫改為地面，城規會昨批准有關發展方案。

上址地盤面積逾11.46萬方呎，以地積比率3.5倍發展，現申請將建築物高度限制，由主水平基準以上70米，增加約9.86%至76.9米，以興建2幢20層高的住宅大樓，包括1層平台及2層停車場，可建總樓面逾40.11萬方呎，提供745個位宅單位，及264個停車位。

新地去年2月6億投得 呎價1501元

申請人指出，項目已於去年9月獲批建築圖則，獲准設有1層地下停車場，之後政府優化私人發展項目停車場總樓面豁免安排，若在地面興建不多於2層停車場，全數樓面面積可獲豁免，因此申請放寬建築物高限，以配合停車場設計由地庫改為地面。

此外，該地是新地於去年2月以6.02億擊敗其餘3組財團投得，當時每方呎樓面地價約1501元。
 

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