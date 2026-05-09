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K11 ARTUS申改服務式住宅遭拒 新世界提覆核申請

樓市動向
更新時間：10:17 2026-05-09 HKT
發佈時間：10:17 2026-05-09 HKT

新世界發展旗下尖沙咀酒店式公寓K11 ARTUS，去年向城規會申請改建現有酒店作分層住宅用途，今年3月遭該會拒絕後，該公司最新向城規會提出覆核申請。

文件指有城規委員認為項目位於尖沙咀商業及旅遊樞紐的海濱位置，該地帶主要用作商業發展，申請人沒有足夠理據改建服務式住宅，亦有委員憂慮若改作住宅用途，發展商將來或會改契拆售單位，故拒絕有關申請。

委員未充分考慮規劃優點

發展商提交覆核文件顯示，認為委員指「沒有強力規劃理據」的結論，未有充分考慮申請文件提出規劃優點及理據，包括政府將香港定位為國際資產及管理中心，以吸引家族辦公室及頂尖人才。政策考量與規劃意向評估有直接關聯，規劃意向應用不應過於僵化或絕對禁止，而大綱圖亦明確將住宅列為該地帶第2欄用途。

對於有委員擔憂申請或會製造漏洞，轉換用途以分拆單位，認為屬法定規劃框架外的推測性擔憂，並無實際證據支持。目前法定制度已有多重保障，受地契、建築事務監督及地政總署把關，防止自動將商業樓面轉為住宅用途。
 

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