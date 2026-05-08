香檳大廈B座重建遭城規拒絕 原定申建酒店及商業綜合體 恒基2024年逾17億統一業權

有傳奇色彩的尖沙咀香檳大廈B座早前已經拆卸，早在2024年已發展商恒基以17.28億成功統一業權，在去年向城規會申請放寬發展密度及高限，以重建一幢樓高35層酒店及商業綜合體，以提供餐飲場、會議室及159個酒店客房，日前獲規劃署不反對，城規會今日審議後決定拒絕有關申請。

香檳大廈B座位於金巴利道16號，毗鄰系內旗下美麗華酒店，目前屬「商業（6）」地帶，申請放寬建築物高度及地積比率限制，以作准許的酒店用途。

項目地盤面積約1.23萬方呎，當中地積比率由目前12倍，申請放寬25%至15倍發展，同步申請將其建築物高度限制，由主水平基準上110米，放寬27%至140米，以重建1幢樓高35層、包括2層地庫的酒店，合共提供159間房間，涉及總樓面逾18.42萬方呎。

上述最新發展方案對比舊方案的樓高23層，樓層增加12層至35層，而房間數目舊方案的99間酒店客房，增加60個至159個，總樓面由約13.79萬方呎增至逾18.42萬方呎，即增加4.6萬方呎或33.6%。

最新方案樓層分布方面，項目的1至17樓作商業用途，當中1至5樓為餐飲場，6至9樓屬會議室，11至17樓為多功能廳，而酒店房間則設於19樓以上，地庫1層和2層設30個私家車停車位和3個電單車停車位；項目預計在2029/30年落成。

資料顯示，恒基自2011年起已密密收購香檳大廈單位業權，而B座直至2020年才收購逾8成業權，並在同年向土地審裁處申請強拍，直至2024年初以底價17.28億成功統一業權發展，歷時13年。據了解，該廈A座亦獲恒基持續收購當中。

美麗華酒店在去年曾公布與大股東恒基達成協議，將以31.2億收購香檳大廈權益，惟該交易其後告吹。

神劇《金宵大廈》原型 曾為知名尋歡地

香檳大廈位處尖沙咀市中心，曾是「鳳樓集中地」，獲日本媒體越洋介紹；多年前更因電視劇《金宵大廈》，以香檳大廈作為背景，成為旅遊「打卡」熱門地。

香檳大廈於1957年落成，樓齡69年，分為A及B座。該廈所在位置地皮，早年由何東家族持有，及後霍英東於1954年以113萬購入，興建10層高的商住大廈，是當時全九龍最高建築物，極具代表性，地舖賣相機及鐘錶等，樓上住客非富則貴，是鬧市中的豪宅。

曾是全九龍最高建築物

70年代最風光，明星在此出入，著名醫生聚集執業，惟80年代起逐漸衰落，更淪為黑幫及毒販場地。90年代中期，香檳大廈部分單位更被劃分為劏房經營「一樓一鳳」，大批內地妓女駐場，色情行業猖獗，吸引日本及外國媒體越洋報道及介紹。隨後，警方於2017年3月大規模反黑行動後，大廈內色情事業亦近乎絕跡。

直至2019年，無綫電視劇集《金宵大廈》的真實原型為香檳大廈，劇集以獨突橋段講述時空穿越，並帶有詭異離奇情節，大獲好評，片中並沒有於香檳大廈實地拍攝，但重塑大廈內情況，在播影期間經常展現香檳大廈外貌，令該廈成為「打卡」熱門地。由於廣受歡迎，電視台於2022年4月播出「金宵大廈2」。另外，電影《旺角黑夜》、《黑白森林》、《野獸刑警》及黃耀明《春光乍洩》MV亦在大廈取景。

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