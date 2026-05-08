名人家族爆爭產 手持樓契可放售或加按套現？專家拆解遺產物業買賣迷思

名人爭產風波屢見不鮮，背後往往牽涉錯綜複雜的利益轇轕與家庭裂痕。近日城中再爆出矚目的名定家事糾紛，有家族成員手持祖屋屋契揚言出售，令昔日和睦的家庭因財產問題引來關注。事實上，遺產物業的業權與按揭處理，絕不僅是豪門專屬的恩怨情仇，普羅大眾在繼承物業時亦隨時會遇上相同難題。為此，《星島頭條》特意請來中原按揭董事總經理王美鳳，為讀者逐一拆解遺產承辦與物業套現的常見迷思。

王美鳳：銀行按揭審批需核實業權人身份

王美鳳表示，若原業權人生前已立下清晰遺囑，遺產分配便會按遺囑進行。遺囑指定的「遺囑執行人」可向高等法院遺產承辦處申請「遺囑認證書」（Grant of Probate）。有關文件等同法院確認遺囑有效，並正式授權執行人處理物業買賣。若原業權人沒有訂立遺囑，合資格親屬需向法院申請成為遺產管理人(有法定優先次序)，並取得「遺產管理書」（Letters of Administration），才有權處理遺產，包括出售遺產物業。

俗稱「遺產契」的物業，是指原業權人過身後，物業成為遺產。

她指出，在土地註冊處正式登記「遺囑認證書」後，銀行一般會接受按揭申請。至於無遺囑個案，在登記「遺產管理書」後，部分銀行已可受理按揭申請，但亦有不少銀行要求借款人先完成申請及登記「遺產歸屬契」（Assent），才會接納按揭申請。這份文件的作用，主要是遺產管理人確認物業已由過身之業主轉移至有關繼承之受益人。

王美鳳表示，若原業權人生前已立下清晰遺囑，遺產分配便會按遺囑進行。

若上述法律程序尚未完成，遺產物業的按揭申請一般會被拒。由於各銀行對遺產物業的取態不一，最理想的做法，是事先向銀行了解所需文件及批核條件。

至於將遺產物業加按套現，王美鳳強調，並非「攞住份契就可以做」，目前物業之業權資料均需以土地註冊處登記作準。銀行必須核實業主身份，借款人亦須為合法業權人，否則銀行一般不會接受有關申請。

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