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4月私樓預售紙「零批出」美聯：發展商積極推盤 已批未售單位跌至近4年新低

樓市動向
更新時間：12:03 2026-05-08 HKT
發佈時間：12:03 2026-05-08 HKT

地政總署最新文件顯示，上月未有任何項目獲批預售，屬今年1月以來第二度錄得全月「零批出」，而滾存至上月底共有31個項目待批，涉及單位數達10620伙，為2024年11月底以來首度重上萬伙水平。

上月底共10620伙待批

待批項目中以九龍區樓盤佔15個最多，共涉5947伙；其次有10個新界區項目待批，提供4196個單位；香港島方面有6個待批項目，設計單位數477個。其中涉及最多單位的單一期數項目為華懋與港鐵合作的東涌牽引配電站項目1期，提供691個單位，預計落成為2029年10月31日，樓花期達42個月。

美聯分析師岑頌謙指出，「零批出」配合近期發展商持續積極推盤，4月一手成交量企穩逾2000宗的高水平，累積貨尾量得以減少。據該行統計，已批預售而未賣出的單位按月大減約26.2%至5986伙，創47個月新低。

累積待批預售單位數雖然創17個月新高，然而較2022年3月高位的24834伙少約57.2%；再者目前待批預售約萬伙之中，涉及樓花期介乎逾30個月至40個月的單位共2911伙，佔約27.4%；超過40個月則有1078伙，佔整體約10.2%，反映發展商將遠期項目提早申請預售，以提升未來推售部署的策略靈活度。
 

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