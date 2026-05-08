內地生旺季前「偷步」搶租盤 偕父母來港搵樓 付年租15萬預租屯門御半山

暑期租賃旺季將至，市場陸續出現內地生提前來港租樓。一名將於新學年入讀嶺南大學的內地生，專程與父母來港一日尋覓租盤，最終以每月1.28萬，承租屯門新晉屋苑一個高層單位，並一筆過繳付一年租金逾15萬元。

御半山一房半月租1.28萬

中原地產屯門時代廣場第二分行B組資深分區營業經理蕭俊邦表示，屯門御半山2A座高層C室，實用面積386平方呎，一房連儲物房間隔，月租叫價13000元，議價後12800元成交，實用呎租33.2元。

蕭俊邦表示，租客為內地生，將於新學年來港入讀嶺南大學，因從朋友得知本港租盤緊張，擔心暑假才租樓需面臨激烈競爭，同時租金被搶高，所以提前部署，日前偕父母特意來港一日，全程睇樓，見上址高層開揚，有基本裝修，樓齡新，又鄰近嶺大，遂火速承租，並一筆過繳付一年租金共15.36萬元。

屯門御半山2A座高層C室，實用面積386平方呎，一房連儲物房間隔，月租叫價13000元，議價後12800元成交，實用呎租33.2元。

ONE INNOVALE呎租44元

中原分行高級分行經理麥偉成表示，粉嶺ONE INNOVALE C座高層12室，面積228方呎，以每月1萬租出，呎租44元。租客為一名新學年升讀中大的內地生，並以預繳一年租金形式租入單位。

粉嶺ONE INNOVALE C座高層12室，面積228方呎，以每月1萬元租出，呎租44元。

新寶城1.78萬租出

中原分行副分區營業經理關偉豪表示，將軍澳新寶城1座中層B室，面積378方呎，最新以每月1.78萬元租出，呎租47元。租客為9月來港讀大學內地生，並一次過繳付一年租金約21.36萬元。

將軍澳新寶城1座中層B室，面積378方呎，最新以每月1.78萬元租出，呎租47元。

有物業代理行高層表示，新學年開始，本港資助大學的非本地生名額佔比上限，將從40%進一步提升至50%，藉此推動「留學香港」品牌，勢將帶來更大租賃需求，導致爭盤情況更為激烈。

與此同時，不少家長客於暑期空群而出，尋覓名校網租盤，為子女新學年做好準備，亦導致租賃需求急增，進一步推高租金，以致近年越來越多內地生「偷步」來港搶租盤，避免越遲租會越貴。

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