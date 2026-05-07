新地東涌住宅地申「增高」 規劃署不反對

政府去年底實施私人發展項目停車場總樓面豁免優化安排，新地今年初就其持有的東涌第106B區住宅地，向城規會申請放寬9.86%高限，以配合停車場設計由地庫改為地面，最新獲規劃署不反對，城規會將於周五審議。

上址地盤面積逾11.46萬方呎，以地積比率3.5倍發展，現申請將建築物高度限制，由主水平基準以上70米，增加約9.86%至76.9米，以興建2幢20層高的住宅大樓，包括1層平台及2層停車場，可建總樓面逾40.11萬方呎，提供745個位宅單位，及264個停車位。

該地是新地於去年2月以6.02億元擊敗其餘3組財團投得，當時每方呎樓面地價約1,501元。