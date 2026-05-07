首季四大核心區街舖空置率11.1% 美聯馬泰陽：旅遊業向好 空置情況有望改善

美聯工商舖今公布本港主要購物街舖最新空置及商戶分布，美聯集團行政總裁(住宅)暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽表示，今年首季四大核心區街舖空置率報11.1%，雖然百分比仍有雙位數，隨旅遊業情況向好，相信情況會改善，空置率有機會年內進一步下跌。

馬泰陽說，商舖售價仍然受壓，惟整體走勢已漸趨回穩，核心區一線街道的街舖租金有望率先止跌回升，升幅介乎5%至10%；核心區二線街租金亦可望錄得5%以內的輕微升幅。民生區售價料將繼續「尋底」，租金仍以築底橫行為主。

美聯旺舖董事江靜明說，四核心區餐廳及外賣店商戶數目由2025年第三季的1,971間增至2,006間，淨增加35間，終止自2024年第一季高峰後的持續下跌趨勢。見一些中低價餐飲集團持續擴張，相信空置情況有望好轉。

江靜明續指，夾公仔店持續擴張，4區內有68間，半年增加10間，於不同類型店舖中升幅較明顯，主要因為開業所需專業設備及人手相對少，連帶成本較低。