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屋苑連錄長情業主止賺離場 鰂魚涌寶峰園800萬沽 持貨逾半世紀賺103倍

樓市動向
更新時間：11:48 2026-05-07 HKT
發佈時間：11:48 2026-05-07 HKT

整體樓市氣氛向好，不僅交投量增加，樓價亦跟隨向上，老牌屋苑如鰂魚涌寶峰園、柴灣杏花邨及大埔新達廣場等，連環錄長情業主沽貨止賺離場，持貨22至54年，並且以市價為主。

中原分行經理梁嘉駿表示，鰂魚涌寶峰園C座高層4室，面積632方呎，2房間隔，單位放盤約兩星期，最新以800萬成交，呎價約12658元。據了解，買家為換樓客，而原業主於1972年購入價僅約7.7萬，持貨54年轉售，帳面獲利792.3萬，期內單位升值約103倍。

鰂魚涌寶峰園C座高層4室，面積632方呎，2房間隔，單位放盤約兩星期，最新以800萬成交，呎價約12658元。
鰂魚涌寶峰園C座高層4室，面積632方呎，2房間隔，單位放盤約兩星期，最新以800萬成交，呎價約12658元。

美聯助理營業董事李聖智表示，柴灣杏花邨35座極高層3室，單位面積約654方呎，屬3房連露台間隔，最新獲港島東換樓用家斥資860萬承接，呎價13150元，屬市場價水平。 資料顯示，原業主於1998年以約329萬購入上述單位，持貨約28年轉售，帳面獲利約531萬，期內單位升值約1.61倍。

美聯分行高級分區營業經理彭曉君表示，大埔新達廣場4座一個頂層單位，面積約620方呎，屬3房1套間隔，原以850萬放售，最新議價後以845萬易手，呎價約13629元。據了解，買家為換樓客，而原業主於2004年6月斥資約246萬購入，持貨22年轉售，帳面獲利約599萬，期內單位升值約3.4倍。

迎海每呎1.58萬沽

除持貨逾20年的長情業主獲利沽貨之外，市場亦不乏持貨10年以上的業主止賺離場。中原分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海一期5座高層A室，面積496方呎，2房連儲物房間隔，原開價790萬放售，議價後以786萬易手，呎價15847元，屬市價水平。據了解，原業主於2012年以593萬購入上述單位，持貨14年轉售，帳面獲利約193萬，單位期內升值約32.5%。

世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，同區天宇海3B座中層A室，面積763方呎，3房連主人套房及儲物室設計，單位原以1080萬放售，議價後以1038萬沽出，呎價13604元。據了解，原業主於2010年樓花期間，斥資646萬向發展商購入單位，持貨16年轉售，帳面獲利392萬，期內單位升值61%。

中原分行經理黃逸羲表示，荃灣愉景新城3座高層H室，面積682方呎，屬大3房間隔，單位原以938萬放售，議價後以918萬成交，呎價13460元，屬市場價成交。買家為換樓客，而原業主於2009年以325萬買入述單位，持貨約17年轉售，帳面獲利593萬，期內單位升值1.8倍。

世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層G室，面積455方呎，2房間隔，單位放盤已經約一年，初時叫價748萬，然而因為樓價回升，業主一個多月前提高單位叫價至768萬，議價後最終以758萬售出，呎價約16659元。原業主於2011年8月斥資435萬購入述單位，持貨15年轉售，帳面獲利323萬，期內單位升值74%。

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