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灣仔大道東商廈2.25億易手 11年勁蝕逾四成 具改裝學生宿舍潛力

樓市動向
更新時間：10:14 2026-05-06 HKT
發佈時間：10:14 2026-05-06 HKT

近期具改裝學生宿舍潛力的商廈受捧，灣仔皇后大道東鴻翔中心1至26樓連天台 ，佔全幢商廈約94%業權，建築面積約34585方呎，物業屬銀主盤，以約2.25億易手，平均每呎6506元。

物業貶值約42%

上述為灣仔皇后大道東83號鴻翔中心1至26樓連天台，佔全幢商廈約94%業權，一年半前已淪為銀主盤，並由接管人推出放售，期間多次減價，市場消息透露，該物業剛以2.25億易手，以建築面積約34585方呎計算，平均每呎6506元。

原業主於2014年12月以約3.9億購入物業，當時以買賣公司形式購入，持貨約11年5個月帳面貶值1.65億，物業貶值約42%。

灣仔鴻翔中心1至26樓連天台，以約2.25億易手。
灣仔鴻翔中心1至26樓連天台，以約2.25億易手。

該商廈毗鄰太古廣場及合和中心，步行5分鐘即達港鐵灣仔及金鐘站，物業曾獲發酒店牌照，曾獲批44間客房，業內人士指，該物業具改建為學生宿舍的潛力，相信新買家有機會將物業改裝，以迎合市場需要。

250 Hennessy帳面料蝕讓3.8億

德祥地產早前以4.1億沽售區內全幢商廈「250 Hennessy」，總建築面積約55678方呎，呎價約7364元，樓高32層，設有25個停車位，新買家上海繆氏企業集團的董事長兼大股東，曾在灣仔開設高級私人會所「隨緣匯」。

物業原為卓能集團旗下卓能廣場，由德祥地產於2015年以7.9億購入，並進行翻新，持貨約11年帳面料蝕讓3.8億，物業貶值約48%。

華僑銀行於去年11月，斥資11.6億購入灣仔告士打道60號中國華融大廈全幢，建築面積約9.6萬方呎，物業將作為自用。

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