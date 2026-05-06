上海港漂嘆租金蠶食半份糧 生活簡樸拒問父母要錢 堅定要獲永居身份｜租盤Million

香港樓市復甦，租金持續高企，但卻令不少港漂生活成本增加。3年前由上海來港、現職傳媒業的Jack（化名）現時在港每月交租逾8,000元，幾乎佔去其收入一半，令他坦言「生活壓力巨大」，甚至萌生「無數次想要搬去深圳」的想法。他又認為，香港公立醫療不及內地便利，但「有錢有保險，在香港其實醫療是不錯」。儘管如此，他接受《星島頭條》訪問時坦言，香港吸引力在於稅率低、旅遊便利，以及能為下一代提供「沒有那麼內卷」的教育平台，堅定要拿取永居身份，並視之為走向國際的跳板。

初來港房間面積 僅如老家廁所

早於2023年，Jack初到香港在港大攻讀新聞系碩士時，與兩位同學合租堅尼地城一個僅400呎的三房單位，月租高達22,500元，一人便需要承擔約7,400元。儘管對香港的昂貴租金早有心理準備，但僅70呎的房間還是給了他一記當頭棒喝。Jack回憶起當時情景，語氣帶着苦笑，「我第一次進到我的房間時，其實是很崩潰的，面積大概就只有70呎，差不多是我上海家中廁所大小，行李箱都攤不開。我當時想，嘩，我要在這個環境下住一年嗎？」

早於2023年，Jack初到香港在港大攻讀新聞系碩士時，與兩位同學合租堅尼地城一個僅400呎的三房單位。

租金步步攀升 人工原地踏步

畢業後，為了方便伴侶，Jack搬去中環，月租分攤增至8,000元，幾乎佔去他當時月薪的一半。高昂的成本讓他無數次計劃搬去深圳，但最終還是被現實拉回，「我做新聞的，即使是颱風天也要上班，而且每天跨境通勤的時間太長了。」他還計算過，深圳租金加上兩地通勤路費，與香港的租金相差不遠。

如今，Jack與一位本地室友合租在奧運站附近，這是他來港後的第三個住所，租金分攤漲至8,400元。他無奈表示，「工作兩年，租金步步攀升，人工卻原地踏步，必須過很簡樸的生活，不然就要問父母要錢。」

在港就醫與內地截然不同

除了住屋，醫療亦是港漂生活的重要一環。最初抵港時，Jack在內地剛做了小手術，身體仍有創口，需要定期到醫院換藥。不幸有次換藥正值十號風球，所有鄰近診所都關門了，只可去瑪麗醫院的急症室。前往途中他已覺絕望，因為橫風橫雨，全身濕透，加上當時仍未辦理香港身份證，只有「行街紙」，被收取非本地居民逾千元的價格，期間又因傷口小而被急診人員嘲笑，他形容「當時我是覺得好黑暗的。」

事實上，在光顧公立醫院急症室前，Jack曾到私家醫院換藥，僅一次花費高達900多元，但勝在排隊時間短、服務好。他直言在香港就醫與內地的感受截然不同，認為「跟內地比的話，一定是沒有那麼快捷的」。他又指，「在內地大病小病，肯定都是想先找三甲的公立大醫院，因為內地的私立醫院好像感覺不太正規。」而在香港，很多人都會選擇去私家醫院就診，雖然貴、但服務好，排隊時間短，若有保險更不用花太多錢。

Jack直指，對於普羅大眾，若非「快死了」，單靠公立醫療「效率就不太高」，亦是近年很多港人選擇北上看病的原因之一。

認同政府調整公立醫療收費

綜合多次經驗，Jack總結，「有錢有保險，在香港其實醫療是不錯」。但他直指，對於普羅大眾，若非「快死了」，單靠公立醫療「效率就不太高」，亦是近年很多港人選擇北上看病的原因之一。基於輪候時間長及不想跟大家搶資源的想法，他坦言會盡量避免公立醫院，現時主要依賴公司保險解決醫療所需。他認為，「公立醫院面對的是系統性的問題，源於長期的醫療人手短缺，以及龐大的人口基數，非單一政策可輕易解決。」不過，他認同政府近年調整收費等措施，有助分流非緊急個案，「對真正有需要的人是好的」。

「不拿香港永居就太虧了」

來港三年，Jack對香港社會的觀感，亦由最初的「好兇、好難相處」，轉變為欣賞港人的正義感與熱心。他笑言，初時覺得港人不易親近，但深入接觸後，「發現他們其實都是很好的人，只是對不熟的人會那樣。」更讓他欣賞的，是香港社會普遍的「鬆弛感」，「這裡的人很接地氣，對外貌沒有很強的執念」，相比內地盛行的「網紅經濟」，這種務實的態度讓他感到自在。

來港三年，Jack對香港社會的觀感，亦由最初的「好兇、好難相處」，轉變為欣賞港人的正義感與熱心。

儘管對社會有正面觀感，但他將香港視為人生的「跳板」，希望日後機會移民海外。不過，目前取得香港永久居民身份是其首要任務，並直言「我已經在港三年了，不拿永居太虧了」。

對於外界或質疑他「拿完香港福利就走」，他反問，「你讓我說，政府給了我甚麼福利呢？我也說不上來。」Jack認為，「在大量港人移民海外的背景下，香港肯定需要一些新的勞動力作補充」，並強調「我們上班也是在產出內容，也是對香港在做一些貢獻」。

記者：Million

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