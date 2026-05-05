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半新盤連錄短炒獲利成交 SIERRA SEA帳賺最高37% 柏瓏5個月賺44萬

樓市動向
更新時間：10:26 2026-05-05 HKT
發佈時間：10:26 2026-05-05 HKT

樓價持續穩步向上，半新盤如元朗柏瓏及同區朗天峰，以及西沙SIERRA SEA等，連環錄得短炒獲利成交，帳面賺幅介乎8.2%至37.5%，並且以市價成交為主導。

利嘉閣高級聯席董事鄭天樂表示，元朗柏瓏1期5座高層B1室，面積約339方呎，屬1房設計，最新以585萬售予區內客，呎價約17257元，屬市價水平。據了解，原業主去年12月以約540.7萬向發展商買入單位，持貨約5個月轉售，帳面獲利44.3萬，帳面賺幅約8.2%。

元朗柏瓏1期5座高層B1室，面積約339方呎，屬1房設計，最新以585萬售予區內客，呎價約17257元，屬市價水平。
元朗柏瓏1期5座高層B1室，面積約339方呎，屬1房設計，最新以585萬售予區內客，呎價約17257元，屬市價水平。

朗天峰435萬售升值10%

中原區域營業經理王勤學表示，同區朗天峰2座高層G室，面積291方呎，單位原以439萬放售，議價後獲上車客斥資435萬承接，呎價14948元，高市價1%至2%。資料顯示，原業主於去年3月以395.1萬購入上述單位，持貨逾1年轉售，帳面獲利39.9萬，帳面賺幅約10%。

朗天峰2座高層G室，面積291方呎，單位原以439萬放售，議價後獲上車客斥資435萬承接，呎價14948元，高市價1%至2%。
朗天峰2座高層G室，面積291方呎，單位原以439萬放售，議價後獲上車客斥資435萬承接，呎價14948元，高市價1%至2%。

SIERRA SEA每呎1.6萬售

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期2座中層J室，面積453方呎，2房間隔，議價後獲上車客以728萬承接，呎價約16071元，屬市價水平。據了解，原業主於去年5月以536萬購入單位，持貨約1年轉售，帳面獲利192萬，帳面賺幅約35.8%。

西沙SIERRA SEA 1A（2）期2座中層J室，面積453方呎，2房間隔，議價後獲上車客以728萬承接，呎價約16071元，屬市價水平。
西沙SIERRA SEA 1A（2）期2座中層J室，面積453方呎，2房間隔，議價後獲上車客以728萬承接，呎價約16071元，屬市價水平。

美聯首席高級營業經理陸楚江表示，該屋苑2座中層C室，面積約399方呎，2房間隔，最新獲上車客以650萬承接，呎價約16291元，屬市價水平。資料顯示，原業主去年4月以約472.64萬購入上述單位，持貨逾1年轉售，帳面獲利約177.36萬，帳面賺幅約37.5%。

相關文章：西沙SIERRA SEA頻現短炒獲利 兩房單位10個月升值22% 向隅客照追貨入市自住

美聯高級分區營業經理彭曉君指，SIERRA SEA 1B期2座中層G室，面積約444方呎，最新獲家庭客以636萬承接，呎價14324元，屬貼市價成交。

據了解，原業主去年5月以約485.9萬購入上述單位，持貨約1年轉售，帳面獲幅約30.9%。

相關文章：SIERRA SEA交投熾熱 單月錄26宗 外區客690萬購高層海景戶 業主不足1年帳賺131萬

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