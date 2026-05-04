龍豐36萬租尖沙咀萬呎巨舖 聘肉部主管拓超市 稱銜接藥妝店「完美組合」

近期龍豐集團「賣藥」外，還正在拓展超市業務，除了以月薪2.1萬聘請「肉部主管」外，該集團已落實承租尖沙咀加拿分道巨舖，作為首間超市，月租約36萬，物業前身為大家樂，龍豐認為該巨舖「可遇不可求」，洽租時與業主一拍即合。

龍豐早於2019年4月承租加拿分廣場面積逾三千呎巨舖，開設藥妝店，現時將在毗鄰發展超市。

巨舖面積11822方呎

上址為尖沙咀加拿分道20號加拿分廣場地下入口及B1全層，前身為大家樂遷出，消息人士透露，業主盧華叫價39.8萬，隨即「打個九折」，龍豐集團迅速獲承接，月租約36萬，巨舖建築面積11822方呎，平均每呎30元，正切合龍豐進軍超市的計劃。

龍豐早於2019年4月承租加拿分廣場一個面積約3064方呎巨舖，隨後經歷動亂及疫市，以及兩地通關後「港人北上」，仍然安然度過至今，據悉現時生意理想，該地段亦正是街道最旺段。

龍豐認為能夠承租毗鄰逾萬呎巨舖，銜接正在經營中的藥妝店，是「完美組合」，屬「可遇不可求」機遇，與業主一拍即合。

尖沙咀加拿分道20號加拿分廣場地下入口及B1全層，由龍豐集團以每月約36萬承租。

網站招聘「肉部主管」

龍豐上市計劃已籌備多時，有機會於月內上市；同時，近日集團網站正在招聘「肉部主管」，月薪2.1萬，並指工作地點為尖沙咀，令進軍超市計劃曝光。

知情人士向本報透露，加拿分廣場將會是龍豐旗下首家超市。

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