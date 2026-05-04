甲廈市場兩極化加劇 中環超甲廈租金按季飆12%

世邦魏理仕指，整體甲級寫字樓連續4個季度錄淨吸納，令今年首季整體租金回升1.6%，中環超甲級寫字樓租金按季急大升12%，創2010年第三季以來最大增長。該行估計，今年全年甲級寫字樓租金有望上升3%。

中環空置率回落至9.6%

世邦魏理仕香港顧問服務首席營運官馮慧詩表示，2026年第一季甲級寫字樓租賃雖受季節性因素影響而放緩，但仍錄37.54萬方呎淨吸納，連續第四季保持淨吸納，過去四季累計淨吸納量達270萬方呎。其中，中環、上環及金鐘的大中環區表現最佳，淨吸納量21.41萬方呎。

不過，與此同時，尖沙咀及九龍東再現負吸納量，其中尖沙咀錄4.57萬方呎負吸納，自2024年第四季以來首次。由於首季未有新供應，加上市場錄淨吸納，令整體空置率按季下降0.4個百分點至16.8%，為自2015年第二季以來最大跌幅，中環空置率更回落至9.6%。

首季整體甲廈租金升1.6%

整體甲廈租金連續兩個季度上升，今年首季錄1.6%升幅，為自2018年第三季以來最強升幅，大中環區單季上升4.5%，中環超甲級寫字樓租金按季急升12.1%，創接近16年以來最大單季升幅。不過，港島東及九龍東租金則持續下跌，分別下降1.7%及1.8%。

仲量聯行《香港地產市場觀察》報告中指，3月份本港甲級寫字樓空置率兩極化情況加劇，月內中環及尖沙咀空置率雖見改善，惟其他分區市場空置率上升，截至3月底，中環甲級寫字樓空置率按月回落0.3個百分點至9.6%，尖沙咀空置率亦由7%微跌至6.8%。反觀九龍東租賃市場仍受壓，空置率按月上升0.9個百分點至20.4%。

整體寫字樓租賃市場錄11.92萬方呎的負淨吸納量，主要是九龍東有多個全層單位在租約期滿後重新招租所致。

仲量聯行香港商業部主管郭禮言（Sam Gourlay）表示，在金融機構帶動下，寫字樓租賃需求繼續集中於核心商業區。由於其他行業的租賃需求尚未復甦，非核心商業區將持續受壓，預計此局面短期內將會維持。