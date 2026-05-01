新盤銷情佳帶動氣氛 黃金周長假屋苑預約睇樓量微升 10大屋苑錄570組客
更新時間：11:56 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:56 2026-05-01 HKT
發佈時間：11:56 2026-05-01 HKT
新盤市場百花齊放，交投持續暢旺，刺激購買力進一步釋放，二手市場同樣受惠，準買家四出覓盤下，睇樓活動保持平穩。綜合各大物業代理統計顯示，各大指標屋苑預約睇樓量，輕微上升1.1%至2.3%。
中原數據顯示，10大屋苑本周末預約睇樓量錄約460組，連同今日假期在內，三日合共錄約570組。美聯統計顯示，15個指標屋苑周六及日預約睇樓量錄約553組，三日長周末則錄約742組。
50屋苑錄約1385組睇樓客
利嘉閣研究部數據估算，全港50個指標屋苑本周末合共錄約1385組預約睇樓，三日長假期則錄約1660組。
港置統計顯示，10大指標屋苑周六及日預約睇樓量錄約398組，總結三日長周末則錄約453組。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受到復活節及清明節假期因素影響，4月10大屋苑錄約190宗買賣成交，較3月223宗，減少14.8%。
不過，二手市場氣氛依然樂觀正面，上月10大屋苑中，有7個呎價上升，幅度介乎1.2%至5%，預計5月樓市旺勢可持續，新盤向隅客回流帶動二手成交有支持。
美聯高級董事布少明表示，儘管新盤搶佔部分二手客源，但買家入市意欲持續上升，更多購買力流入樓市，不少屋苑交投更錄得增長，故二手樓價保持升勢。
由於本周末未有全新大型新盤應市，不少買家回流二手尋寶，帶動預約睇樓活動。
祥益執行董事張才權表示，本周末屯門及天水圍屋苑預約睇樓量與上周相若，由於400萬以下盤源漸缺，準買家開始轉移目標至400萬以上單位，特別是設有會所設施的屋苑，成為尋寶目標。
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