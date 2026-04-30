未來3至4年一手私樓潛在供應跌破10萬伙 逾3年新低 庫存按季減3000伙

受惠近月新盤銷情理想，據房屋局最新數據顯示，未來3至4年私樓潛在供應量為10.1萬伙，按季大減3000伙，創2022年第3季以來，近14個季度，即逾3年的新低水平，主要受到近月發展商積極去庫存，連番取得報捷銷情所致。有業界表示，首季新盤銷售連番報捷，令一手庫存量逐步減少，預計下半年潛在供應有望跌穿10萬大關。

銷情報捷 庫存按季減3000伙

據房屋局公布的首季《私人住宅一手市場供應統計》數據顯示，未來3至4年一手私樓供應減少，主要為已落成但未售出的單位顯著回落，首季錄得2萬伙，較去年第4季的2.3萬伙，按季減少3000伙，跌幅達13%。

建築中的單位減去已預售單位數字仍然穩企6萬伙以上水平，建築中的單位數目約6.8萬伙，減去已預售的6000伙，合計為6.2萬伙，較去年第4季增加1000伙，升幅約1.6%；另已批出可隨時動工的單位數目則有1.9伙，按季減少1000伙，兩項數字變化「打個和」，總括未來3至4年一手私樓供應合計為10.1萬伙，較上一季10.4萬伙，按季減少3000伙，跌幅約2.88%，並屬過去3個季度的最低，並與去年第2季度睇齊。

首季本港潛在供應顯著回落，追塑過去潛在供應量，為2022年第3季錄得9.5萬伙以來，近14個季度，即逾3年新低水平。

值得一提為，除潛在供應減少，數據亦顯示首季已落成的私樓單位數目大減至1600伙，較去年第4季約5100伙，按季減少3500伙，大幅回落68.6%。現時推售的新盤，不少已現樓形式推售，尤以啟德區最為明顯，當區現時推售的新盤，均已屬現樓，在樓市升溫下取得理想銷情，帶動數據顯著回落。另一方面，樓市氣氛回穩，發展商部署推盤步伐加快，數據顯示，首季施工量錄得4100伙，較去年第4季約1900伙，按季增加2200伙，升幅高達1.16倍。

房屋局公布首季一手供應統計，整體潛在供應按季減少3000伙。

樓市回穩施工量升1.16倍

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺表示，施工量增加反映發展商信心修復，但受制於過去數年施工放緩，短期落成量仍將受限。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，近期新盤銷情持續暢旺，令未來3至4年的潛在供應顯著回落，預計下半年有望跌穿10萬伙，另一方面，2026年第一季私人住宅落成量僅1600伙，主要是因過往2、3年發展商減少投地所致。發展商在今年初已相繼購入政府土地及重新啟動項目，落成量將於2028年回復到健康水平。

業界：低息吸引用家投資客搶貨

未來3至4年整體潛在供應創逾3年新低水平，主要受到季內發展商推盤定價策略仍趨保守，大多以貼市價，甚至低市價推售旗下項目，加上現時按揭息率維持在低水平，牽引市場購買力，除用家外，投資者亦大舉出動掃貨，造就新盤連番取得理想銷情。有業界人士表示，雖然潛在供應回落，但整體供應仍然相當充裕，料樓價未來將平穩發展。

新盤踏入2026年以來，發展商推盤意欲大增，首季多達10個全新項目推售，帶動樓市氣氛顯著回升，新盤定價策略未有因市況向好而大幅調高，仍維持以貼市價、甚至低市價推盤，以西沙一個大型項目為例，發展商以貼市價推售，即掀起入票潮，連番推售均取得沽清成績；將軍澳日出康城一個大型項目，首批以低市價15%推出，隨即掀起搶購潮。有業界人士指出，新盤推盤策略得宜，除引發用家積極入市外，按揭息口維持在低水平，低息環境令供平過租情況漸浮現，引發投資者加快入市，新盤頻獲大手掃貨，令新盤庫存能在首季逐步回落。

團結香港基金葉文祺表示，近期新盤開售帶動一手成交量理想，現樓貨尾顯著回落至少於2萬伙，連跌4個季度，創近7個季度的低位，作為衡量短期供應的重要指標，建築中及已落成未售單位亦回落至8.2萬伙，為三年新低，反映庫存壓力正逐步緩解，整體潛在供應仍處於高位，但短期供應持續回落，反映發展商去庫存取得顯著成效，市場回暖訊號明確，整體數據反映一手市場正處於「供應充裕、庫存回落、動工回升」的健康調整階段，政府應持續穩定推地，並密切監測貨尾及施工進度變化，以確保中期供應平穩。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，房屋局公布未來3至4年潛在供應按季減少3000伙，雖然顯著回落，但整體數字仍反映未來私樓供應仍然十分充裕，在未有短缺的情況下，相信對樓價影響不會很大，料樓價平穩發展。

