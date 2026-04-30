未來3至4年一手私樓潛在供應跌破10萬伙 按季減3,000伙

房屋局最新公布數據顯示，截至3月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應10.1萬伙，按季減少3,000伙，在建而未售出樓花單位，則按季增加1,000伙至6.2萬伙，已批出但未動工的熟地，則按季減少1,000伙至1.9萬伙。至於上季動工量則錄得4,100伙，按季大增1.1倍。

受惠樓市回暖，發展商恢復建屋速度，上季度施工量4,100伙，雖然按季增加1.1倍；在落成量方面，上季錄得1,600伙，則按季大減7成。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，私人住宅動工量連續兩季上升，由2025年第三季800伙上升至今年一季4,100伙，反映發展商對未來新盤銷情轉趨樂觀，不再擔心供過於求的問題。

李遠峰續稱，有見近期新盤銷情持續暢旺，令未來3至4年的潛在供應料於下半年跌穿10萬伙。另一方面，2026年第一季私人住宅落成量僅1,600伙，主要是因過往2、3年發展商減少投地所致。發展商在今年初已相繼購入政府土地及重新啟動項目，落成量將於2028年回復到健康水平。