負資產宗數回落至1.14萬宗 按季大減逾46% 創近十季新低 分析料用家投資者加快入市

金管局今日（30日）公布，截至2026年第一季末，負資產住宅按揭貸款宗數為11,424宗，較2025年第四季末的21,304宗下降46.4%。有關個案主要涉及銀行職員住屋按揭貸款或按揭保險計劃貸款，這類貸款按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及金額，由2025年第四季末的1,054億元，減少47.8%至2026年第一季末的550億元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分金額由2025年第四季末的62億元，減少至2026年第一季末的28億元。

2026年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.5%，高於2025年第四季末的0.31%，但仍維持低水平。

差餉物業估價署最新資料顯示，本港樓價已連升10個月，3月份私人住宅售價指數更創自2023年11月後，即逾兩年的新高。鑑於樓價持續上揚，負資產個案亦跟隨回落。

經絡曹德明：次季或下試6000宗水平

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，首季樓市交投回暖，樓價亦延續上升趨勢。根據差餉物業估價署的最新資料顯示，本港樓價已連升10個月，3月份私人住宅售價指數更創自2023年11月後，即逾兩年的新高。鑑於樓價持續上揚，負資產個案亦跟隨回落。

曹德明續指，在負資產個案中，拖欠超過3個月未償還按揭貸款的比率為0.5%，仍屬偏低水平，反映本港業主還款能力穩健。另一方面，近年採用高成數按揭的買家顯著減少，根據香港按揭證券有限公司的資料顯示，今年首季新取用按揭保險貸款宗數為1,431宗，為近七年的季度新低。住宅物業整體風險相對可控下，各大銀行對按揭業務更具信心，近期已相繼推出不同類型的按揭方案，並加碼相關優惠，藉以吸引優質客戶，有利樓按市場健康發展。

此外，曹德明表示，現時樓市屬「價量齊穩」的狀態，息口處於合理水平，銀行對住宅按揭業務趨向積極，加上經濟逐步復甦，預計用家及投資者將加快入市步伐，近期個別發展商亦將其新盤提價出售。他預料今年樓價將保持升勢，負資產次季將下試6000宗水平。

曹德明表示，銀行對住宅按揭業務趨向積極，加上經濟逐步復甦，預計用家及投資者將加快入市步伐。

中原按揭王美鳳：樓市重拾升軌 物業估值上揚

中原按揭董事總經理王美鳳指出，今年首季住宅按揭負資產數字進一步回落屬市場預期，主因是今年樓價繼續處於穩步回升步伐，同步帶動物業估值上揚，今年第一季樓價平均上升約5.6%，而目前樓價已由2021年低位回升達13%，促使更多採用高成數按揭的負資產物業透過估值回升及按揭餘額下降，令物業市值重新高於按揭欠款，從而成功脫離負資產行列，推動負資產數字進一步下跌。

王美鳳預期，今年未來季度樓價仍處回升步伐，全年樓價料升逾一成，相信負資產數字將進一步跌穿萬宗至四位數字水平。

負資產拖欠比率仍處低水平 實質風險仍低

王美鳳認為，樓市繼續造好加上高成數按揭使用率下跌，有助推動負資產數字繼續減少，負資產風險亦進下步降低。隨著樓按政策已全面放寬，買家依賴高成數按揭保險的需求明顯減少，最新按保使用比例已維持約12%的相對低水平。高成數按保使用率下跌，亦意味著未來業主跌入負資產行列的潛在風險亦同步減少。

她指，雖然第一季負資產拖欠比率由0.31%稍升至0.5%，但對比過往2003年沙士期間拖欠比率約2%，現時的拖欠比率仍屬於低水平，反映負資產個案供樓人士的持續還款能力甚佳。加上未來樓價料可繼續回升，負資產個案已大幅減少並料可進一步回落，亦使負資產風險進一步降低，故此現時負資產個案的實質信貸風險仍甚低。

