港鐵就屯門第16區站第二期諮詢地建會 介紹項目及商務安排

港鐵現正為推進屯門第16區站第二期物業發展項目作準備，並於昨日（29日）到訪香港地產建設商會（地建會），向超過30名地建會會員介紹這項目內容及商務安排，並就規劃方向及市場需求等交換意見。

港鐵常務總監—物業及國際業務鄧智輝表示，港鐵繼去年7月與地建會會面後，再次安排這次簡介會，與會者提出的寶貴建議，將有助進一步優化項目規劃及發展方向，配合市場需求，期待與地建會繼續攜手推動社區建設，為香港的長遠發展注入新動力。

地建會執行委員會主席梁志堅表示，十分高興港鐵在規劃過程中積極聆聽業界意見，屯門第16區站第二期物業發展項目位處成熟社區，交通及配套完善，具備良好發展潛力，期待這項目進行招標，並深信項目可為業界、屯門社區及香港整體發展帶來新的機遇。

港鐵並表示，將盡快進行這項目的招標工作。

