中環歌賦街舊樓下月22日舉行強拍 底價2.77億元

中環歌賦街舊樓獲土地審裁處按批出強拍令，將於5月22日舉行拍賣，底價2.77億元。

樓齡68年 佔地約4917平方呎

今次獲批強拍物業，位於歌賦街35、37、37A、37B、39及39A號。物業為一幢五層高綜合用途大廈，包括地庫/地庫下層。該物業面向歌賦街，設有兩條公用樓梯，樓齡68年。根據入伙紙，地庫下層之倉庫及地面前部商舖均屬非住宅用途；地庫、地面後部以及一樓至四樓的中式公寓則屬住宅用途。

按西營盤及上環分區計劃大綱核准圖編號S/H3/34，該土地現劃為「住宅（甲類）10」用途，物業佔地約4,917平方呎，可建樓面約3.8萬平方呎。物業將以部分交吉、部分連現有租約及准用証（如有）及現有建築物命令，並以「現狀」為基礎形式出售。

據報物業由九龍建業（0034）執行董事柯沛鈞以個人名義申請強拍，仲量聯行獲委任為拍賣人，在5月22日（星期五）下午3時正公開拍賣。