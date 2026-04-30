本港P息維持5厘不變 按揭業界料HIBOR續維持封頂水平 定按吸引力增

美國聯儲局將於本港時間周四（30日）凌晨宣布議息結果，一如市場預期，基準利率維持在3.50%至3.75%不變，連續第三次會議按兵不動，本港發鈔銀行滙豐隨後宣布維持利率5%不變。中原按揭董事總經理王美鳳表示，美伊戰事拖延增不確定性，預料聯儲局在今年第二及第三季仍會維持息率不變以觀察形勢。基於今年美國減息步伐放緩，H按息仍會維持現時3.25%水平一段時間，料定按計劃吸引力增加。

相關文章：滙豐中銀渣打維持最優惠利率不變 金管局稱美息走向存不確定性 籲管理利率風險

中原按揭王美鳳：目前按息已屬大眾接受水平

王美鳳表示，美國自2024年9月起已開展減息周期，減息幅度累計已達1.75厘，現時美息與預期之長期利率中位數已拉近，減息步伐有條件放慢，目前中東局勢對不同經濟領域的外溢影響令息率政策的觀望時間延長，美國未來息率政策將取決於經濟就業及通脹數據的最新變化。

她指，本港這次減息周期自2024年9月開始，銀行加快減息令最優惠利率P於去年10月底已返回加息前最低水平，預期今年本港最優惠利率P維持現有處於最低水平。 至於銀行同業拆息HIBOR，美國於去年12月進一步減息後，港元拆息續回落，與樓按相關的1個月拆息由去年10月平均為3.5%降至今年3月份為2.16%，最近約於2.4%徘徊，預期1個月拆息仍主要處於2厘多水平，本港H按息仍會維持於封頂水平3.25%一段時間。

中原按揭王美鳳預料美息未來仍有下調空間。

王美鳳指出，拆息回落反映銀行資金成本下降，加上樓市向好增加銀行放貸信心，當中客源多元化亦有利銀行吸納不同目標客源；而資金成本下降為銀行擴大按揭優惠提供條件，造就最近銀行具空間增加按揭回贈優惠。 而3月份接連有大型銀行推出低息定按計劃，目前共三家大型銀行提供低息定按，有關定息率2.73%較主流H按息3.25%低半厘，基於今年美國減息步伐放緩，H按息仍會維持現時3.25%水平一段時間，料定按計劃吸引力增加。

針對本港樓巿，王美鳳表示，目前減息周期已處於後段，按息亦已回落並持續處於偏低水平，即使息率不變一段時間，目前按息已屬大眾接受水平，息率目前並非主導樓市的因素，現時樓市信心已全面恢復，復甦步伐穩健，市場對樓市向好、樓價回升的預期，造就多方入市需求上升，從而支撐樓市向好發展。

經絡按揭曹德明：H按業主短期仍以3.25厘供樓

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港美息雖維持不變，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，對比2024年減息周期前的高位，H按業主現時已節省約一成的利息開支；如選用大型銀行推出的首三年2.73厘定息按揭計劃，更可節省更多利息開支，變相提早減息。

此外，隨著樓價回穩及成交量顯著增加，市民的置業及投資信心亦有所提升，預計今年樓市將持續呈現「價量齊升」的格局。近期部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，積極爭取全年按揭業務，並陸續推出不同種類的按揭計劃及上調按揭回贈優惠等，以吸引優質客戶，預計按揭市場將隨著樓市的穩定回升而持續增長。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，港美息雖維持不變，但目前新造按揭息率仍處於合理及可負擔的水平，對比2024年減息周期前的高位，H按業主現時已節省約一成的利息開支。

另一方面，今日一個月銀行同業拆息（HIBOR）報2.44厘，曹德明表示，現時本港銀行體系總結餘仍維持約539億港元，HIBOR大幅回落的空間相對有限，預計HIBOR上半年大致徘徊於2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率3.25厘供樓。以現時一般新造H按計劃為H+1.3%計算，HIBOR需要跌穿1.95%以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。

曹德明續指，地緣政治問題對通脹的影響仍有待觀察。另外值得注意，是次參與議息投票的12名官員中，有4名投下反對票；而反對票的4名官員中，有3名支持維持利率不變，但不支持繼續寬鬆貨幣政策，未來的息口及貨幣政策的走勢仍繼續存在不確定因素。不過他對減息預期仍持審慎樂觀態度，料美聯儲下半年仍有減息機會，屆時HIBOR或有機會進一步回落。

相關文章：渣打推3年定息按揭 固定利率2.73厘 500萬貸款月供平H按1400元

相關文章：恒生相隔8年重推定息按揭 3年期息率2.73厘睇齊滙豐 貸款500萬每月供款少逾6%