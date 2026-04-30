旅遊公司「升級搬遷」 租觀塘創紀8期逾2.5萬呎樓面 業界料月租73萬

新地旗下創紀之城8期兩全層樓面租出，涉約25168方呎，業界料月租約70萬，新租客為企業對企業旅遊平台公司，由同區創紀之城6期遷至此，新據點較舊址樓齡新，面積增加約8000方呎，屬擴張兼「升級搬遷」。

租約為期6年

上址為觀塘巧明街98號創紀之城8期32及33樓，每層面積約12584方呎 合共約25168方呎，由Global Business Travel Hong Kong Limited承租，租約為期6年，直至2032年2月16日，業界預期月租約73萬，平均每呎29元。

新租客Global Business Travel Hong Kong Limited，為一間企業對企業的旅遊平台公司，為商戶提供管理出差旅行事宜包括會議和活動，提供軟件及服務，致力於建立B2B旅遊市場，提供商務旅行解決方案及諮詢服務。

該公司早於2018年前承租創紀之城6期16及17樓，面積各約17117方呎，合共逾34.23萬方呎，月租約104.4萬，及至2019年11月只承租16樓，面積約17117方呎，今番遷至創紀之城8期32及33樓，屬擴大樓面兼升級搬遷。

市場消息指，就該公司原址創紀之城6期16樓，現時由業主放盤招租，意向呎租26元，涉及月租約44.5萬。創紀之城8期由新地及載通國際發展，總建築面積115萬方尺，由兩個建築部分組成，分別為基座樓高10層，佔地約50萬方呎商場，以及兩座樓高20層的寫字樓。

偉華置業1.65億沽四洲兩層 尚餘一層意向8245萬

另外，偉華置業旗下觀塘敬業街41號四洲集團中心10及11樓全層易手，建築面積各約16489方呎，易手價分別8244.5萬，涉資共1.65億，每呎約5000元，每層連2個車位，項目為全新項目，該項目由偉華置業發展，2023年落成，樓高32層，總樓面約329123方呎。

美聯工商營業董事吳偉華表示，四洲集團中心現時加推僅餘9樓全層，建築面積約16489方呎，意向價8244.5萬，每方呎約5000元，附送2個車位，物業交吉推出，該全層間隔方正實用，望城市景觀，樓底高度約13呎2吋。

該大廈於2022年入伙，樓齡僅約4年，配備獨立冷氣系統，營運時間靈活，大廈設8部客梯及1部貨梯。

該公司由2019年11月開始，承租創紀之城6期16樓全層，面積約17117方呎，今番搬遷屬擴大樓面兼升級搬遷。

