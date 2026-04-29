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屋苑成交續錄「賺多過蝕」本月230宗 業界料黃金周有利帶動交投

樓市動向
更新時間：10:30 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:30 2026-04-29 HKT

隨着樓價連月上升，業主議價空間持續收窄，本月屋苑繼續錄「賺多過蝕」。《星島》統計全港186個屋苑，其中142個錄獲利成交，佔比約76%，涉及獲利個案約230宗，帳面獲利金額介乎1.3萬至1725萬，帳面賺幅介乎約0.21%至逾39倍。

賺幅0.21%至約39倍

本月帳面賺幅最多個案為鰂魚涌南豐新邨12座高層F室，面積391方呎，2房間隔，以535萬成交，呎價約13683元。原業主於1979年以13.1萬購入單位，持貨47年轉售，帳面獲利521.9萬，帳面獲利幅度約39.84倍。

本月帳面賺幅最多個案為鰂魚涌南豐新邨12座高層F室。
本月帳面賺幅最多個案為鰂魚涌南豐新邨12座高層F室。

帳面賺幅次高為鰂魚涌太古城碧滕閣低層E室，面積922方呎，採3房1套間隔，以1580萬售出，呎價約17137元。原業主於1983年以72萬買入，持貨約43年轉售，帳面獲利1508萬，帳面賺幅約20.94倍。

至於帳面獲利金額，最多為西貢清水灣道松園單號洋房，面積2140方呎，3房1套連工人房間隔，以2000萬成交，呎價約9346元。原業主於1991年10月以275萬購入上述單位，持貨約35年轉售，帳面獲利1725萬或6.27倍。

南豐新邨535萬易手

獲利金額第二多個案為淺水灣麗景園6座低層戶，面積2049方呎，採3房1套間隔，連車位以4400萬成交，呎價約21474元。原業主於2009年以2688萬連車位購入上述單位，持貨約17年轉售，帳面獲利1712萬或約64%。

綜合業界分析認為，受到復活節長假期因素影響，預期本月二手成交量按月減少約2成。不過，隨着黃金周假期來臨，相信內地購買力將伺機來港睇樓，有利帶動交投，樓價則維持上升。隨着業主信心增強，加上買家亦樂意追價，料5月樓價將再錄1%至2%升幅，成交量衝破5000宗水平。

蝕讓成交按月跌21% 幅度0.1%至37.7%

另外，《星島》統計顯示，4月至今已知二手成交當中，蝕讓個案錄約88宗，較上月119宗，按月減少26%，涉及71個屋苑，按月減少18個或約20%，帳面蝕讓金額介乎1萬至820萬，帳面蝕幅介乎0.1%至37.78%。

本月帳面蝕讓金額最多為西貢匡湖居4期J段相連孖屋，總面積2746方呎，連約23方呎私家船位及約3182方呎花園，以5180萬成交，呎價約18864元。原業主於2015年2月各以3000萬購入上述物業，持貨11年轉售，帳面虧蝕820萬，帳面蝕幅13.67%。

瑧頤中層608萬售

帳面蝕讓金額第二多為北角柏傲山3座極高層B室，面積約735方呎，單位以2100萬易手，呎價28571元。原業主於2015年以約2678萬購入上述物業，持貨約11年轉售，帳面虧蝕578萬，帳面蝕幅21.58%。

至於帳面蝕幅最多為元朗瑧頤中層A1室，面積約577方呎，獲買家「零議價」以608萬承接，呎價10537元。原業主於2021年5月以約977.2萬購入上述單位，持貨近5年轉售，帳面蝕讓369.2萬，帳面蝕幅37.78%。

相關文章：19個指標屋苑4月估價升 麗城花園漲逾5%稱冠 一個屋苑「十連升」
 

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