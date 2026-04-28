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Ken Sir呂宇健再沽荃灣中心獲利 不足一年賺逾80萬 造價創近3年高 即睇單位內部裝修

樓市動向
更新時間：11:43 2026-04-28 HKT
發佈時間：11:43 2026-04-28 HKT

二手頻錄短炒獲利成交個案，其中資深投資者Ken Sir呂宇健最新以370萬元沽出荃灣中心一伙兩房戶，持貨接近一年，帳面升值81萬元，升幅約28%。

創同類型單位近3年新高

美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，成交單位為荃灣中心18座低層D室，面積329方呎，最新以370萬售出，呎價11246元，不僅較市價高約15%，並且創同類型單位近3年新高。從照片可見，單位經重新裝修。

荃灣中心18座低層D室內部：

據了解，呂宇健於2025年5月份以289萬元買入上述單位，最近開價375萬於市場放售，持貨約11個月成功轉售，帳面獲利81萬，帳面賺幅約28%。由於買入單位時只需繳納100元印花稅，計及買賣佣金合共約6.59萬元等開支，料呂宇健仍實賺約74萬元。

Ken Sir曾向《星島頭條》表示，預計細價樓交投將會越來越旺，轉手率將大幅上升，若單位較銀行估價低水10％便會購入短炒。

翻查資料，Ken Sir自2024年起先後購入荃灣荃景圍多伙細價樓，成交價普遍徘徊約300萬元。去年，他三度購入荃灣中心細價單位，其中以273萬元買入的中層F室銀主盤，實用面積329方呎，持貨約5個月以330萬元沽出，帳面升值57萬元或20.8%。扣除交易成本等使費，料實賺大約50萬元。

相關文章：Ken Sir呂宇健420萬沽荃灣中心 持貨不足1年轉手賺逾一球 即睇單位內部

元朗冠豐大廈獲上車客359萬承接

美聯營業經理郭展鵬表示，元朗冠豐大廈低層A室，面積約329方呎，單位原以約370萬放售，議價後獲上車客以359萬承接，呎價約10912元，與近期同類型單位成交價比較，是次造價高市價約6%。資料顯示，原業主今年1月以約298萬購入上述單位，持貨短短約3個月轉售，帳面獲利約61萬，帳面賺幅約20%。

中原資深區域營業經理胡耀祖表示，西沙SIERRA SEA 1A（2）期5座中層F室，面積311方呎，1房間隔，原以約480萬放售，議價後獲上車客以460萬承接，呎價約14791元，屬市價水平。據了解，原業主於去年5月以365萬買入單位，持貨約11個月轉售，帳面獲利95萬，帳面賺幅約26%。

美聯營業經理陳德涪表示，馬鞍山嵐岸1座中層F室，面積約971方呎，4房連工人房間隔，議價後獲換樓客以1222萬承接，呎價約12585元，屬市價水平。原業主去年11月以約1043萬購入單位，持貨5個月轉售，帳賺179萬，帳面賺幅約17%。

利嘉閣聯席董事張國峰表示，長沙灣曉柏峰A座低層A10室，面積約247方呎，獲首置客以442萬承接，呎價約17895元。原業主去年8月以約417.5萬一手購入單位，持貨8個月轉售，帳賺約24.5萬，帳面賺幅約6%。

 

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