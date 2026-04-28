豪宅持續有承接 君臨天下高層戶4788萬易手

整體樓市氣氛向好，不僅中細價屋苑交投增加，豪宅亦持續有承接。市場消息透露，九龍站君臨天下1座高層B室，面積1088方呎，原則3房間隔，最新以4788萬連車位售出，呎價約44007元。

據了解，原業主於2005年3月斥資1850萬購入上述單位，持貨逾21年轉售，帳面獲利2938萬，期內物業升值約1.59倍。

紅山半島洋房每呎2.3萬售

大潭紅山半島松栢徑單號洋房，面積2836方呎，4房3套間隔，連737方呎花園及1108方呎天台，最新以6600萬易手，呎價約23272元。

翻查成交資料，原業主於2012年斥資6000萬購入，現轉售帳面獲利約6000萬，期內物業升值10%。

消息又透露，中半山鳳凰閣連環錄成交，其中3座高層A室，面積1119方呎，最新以1460萬連一個車位易手，呎價約13047元；另一宗成交為5樓高層D室，面積890方呎，以1330萬售出，呎價約14944元，據悉原業主於2001年5月以315萬購入單位，持貨約25年轉售，帳面獲利1015萬，期內單位升值約3.2倍。

