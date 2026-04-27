麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流

政府近年推出多項輸入勞工措施，以紓緩本港多個行業的人手短缺，當中物業管理業亦包括在內。九龍灣麗晶花園近日引入外勞保安員到屋苑工作，業主立案法團昨日在社交平台交代有關安排，指管理處已為該批保安員進行第二次培訓，並由周一（27日）起分階段投入服務，主要負責屋苑外圍崗位，僅少數會進入大廈座頭替更。

稱熟廣東話 已完成本地保安員課程

麗晶花園業主立案法團昨日在社交平台發文表示，該批外勞保安主要來自廣東省珠三角地區，包括江門、新會及陽江，全部能操流利廣東話，並已完成香港保安員QAS課程及領取保安員證書。法團亦要求管理處，大廈座頭保安仍須以本地員工為主，以確保當值人員熟悉該座大廈及居民的實際情況。

近3年換逾200位外圍保安員

根據麗晶花園管理處報告，法團表示聘請外勞最大原因是香港保安員多數傾向兼職工作，自2023年管理處接手保安工作以來，3年多已經更換了200多位外圍保安員。外勞保安員除解決「請人難」，亦可保證長期有全職保安員服務屋苑，以確保屋苑安全。

法團續稱，根據初步觀察，這批外勞保安相對年輕，且「廣東話對答如流，反應亦相當好」，未來將持續與管理處檢視其工作表現。

法團籲觀察表現

帖文發出後，隨即引起熱議。有人對引入外勞的成本效益提出質疑，直言「慳咗幾多錢？不如連管理處員工、維修工都換埋！」也有人指出，管理公司屢稱「請人難」，核心問題可能在於薪酬待遇欠缺競爭力，批評管理處「有沒有檢討過是甚麼問題？薪酬低還是管理層問題？所有都是藉口，最主要目的是壓低薪酬！」

面對居民的疑慮，法團回應指，多年來一直要求物管處理駐員保安、座頭、工程人員、物管主任轉職太密、空缺太多、質素參差等問題，惟「沒法解決」，認為「香港身份證的員工也不一定會講廣東話，反而近日清潔外判引入外勞的確見得到工作態度及水準的改善，加上外勞必須完成任期，所以工作態度認真亦會接受意見改進」，法團認為「不妨放下偏見，先公平觀察他們的表現再作定奪。」

對於管理費的爭議，法團澄清，聘用外勞的總體支出其實與聘用本地員工相若，與管理費升幅並無直接關係，屋苑的主要支出仍落在維修保養上。

最後，法團強調目前的安排是「一班熱心業主盡力平衡各種情況而作出的理性決定」，不帶多餘情緒。法團歡迎業主積極加入法團參與屋苑事務，並表明日後僅會就理性的討論與分析作回應及跟進。

另一方面，法團亦在Threads帖文補充，稱是次安排的決定及執行者，實際上是管理公司，即泓建物業管理有限公司，法團本身並無決定權，而發文目的主要是向住戶轉達相關資訊。根據政府《建築物管理條例》指南及其他公開資料，公契經理人的委任如要終止，通常須經法團業主大會過半數票通過，並獲不少於50%業權份數支持。

《星島頭條》已就此事向麗晶花園管理處查詢，暫時未有回覆。