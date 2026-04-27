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「十大新社區」勢成樓市重要指標｜馬泰陽

樓市動向
更新時間：10:34 2026-04-27 HKT
發佈時間：10:34 2026-04-27 HKT

近日樓市的「勇態」可謂俯拾皆是，多家國際大行亦頻頻唱好樓市前景。如摩根大通日前發表報告，指「香港樓市復甦正外溢(spilling over)至內地主要城市，助力重振其住房需求」；高盛亦發表研究報告指，儘管環球環境仍充斥不穩定性，但本港樓市復甦勢頭保持穩健，維持今年港樓按年升12%的樂觀預測。

屋苑呈「高齡化」現象

此外，本地「大好友」發展商信置組成的財團早前奪得錦上路站第2期項目，該發展商1年內已「真金白銀」勇奪3幅住宅地，涉逾2,500伙。

據筆者觀察，香港不少屋苑漸漸出現「高齡化」的現象，尤其不少具代表性的大型藍籌屋苑，例如美孚新邨、太古城、沙田第一城等，已「年事已高」。另一方面，隨著社區發展，加上內地買家及年輕買家購買力抬頭，近年新興住宅社區交投已漸漸較傳統藍籌屋苑活躍，當中哪些是較值得注意的「生力軍」呢？

本公司為更有效反映新興購買力及二手交投之變化，將較具指標性的逾70個新晉二手屋苑，按區域劃分為「十大新社區」，分別為黃竹坑、康城、將軍澳南、啟德、南昌、白石角、元朗南、元朗站、荃灣西及大圍。至於被列入「10大新社區」的屋苑，必須具備以下條件：每個新晉屋苑需最少有300伙、屋苑最早入伙日期需在2001年1月或之後、每區單位伙數有4,000伙或以上、每區涵蓋2個或以上新晉屋苑，務求令各屋苑更具代表性。

數據顯示，上述「十大新社區」單位總數約92,237伙，若計入潛在可增加的項目，總伙量更可達96,664伙，規模迫近傳統的十大屋苑總和。更關鍵的是，「十大新社區」平均樓齡僅約8年，遠低於十大屋苑的約40年。

此外，自2025年起，「十大新社區」的交投數字已超越傳統十大屋苑。2025年「十大新社區」註冊量達3,091伙，按年升23%，註冊金額達274.6億元，按年升20%，無論額量及升幅，均已全面超越及明顯跑贏傳統十大屋苑。更值得注意的是，「十大新社區」屋苑2025年流通率達到3.35%，高於後者的2.81%；其內地買家佔比更達24.4%，同樣遠勝傳統十大屋苑的10.7%，反映新社區對內地買家的強大吸引力。

相信隨著新興購買力逐步抬頭，「十大新社區」未來將是香港樓市交投的重要參考指標。

馬泰陽 
美聯集團行政總裁(住宅)

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