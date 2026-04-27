Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮

樓市動向
更新時間：10:19 2026-04-27 HKT
發佈時間：10:19 2026-04-27 HKT

最近發覺有很多一向話香港樓太貴，唔會在香港買樓的內地老友，最近都不約而同在香港買了樓，我問點解，答案太多數是在香港買樓，不用擔心出現爛尾樓，而且不是一次，而是二次，在內地爛尾樓是平常事，但點解香港卻沒有出現爛尾樓。

香港樓市監管嚴

這是一個監管問題，在香港的地產商假如有一幅地，是可以向銀行借錢起樓，銀行是會借錢俾地產商，不過不是直接借,而是會按進度過數建築商，地產商可以說是收唔到任何直接貸款，當地產商賣樓，收到買家的訂金，是會由律師樓代為保存，而且有一個專用户口，律師樓亦不可以亂用，否則就會違法，律師樓都要除牌，爛尾樓

監管對香港人來說是理所當然，但對於國內地產商來說是天方夜譚，他們會認為無論是銀行貸款抑或買樓價，啲錢都是屬於自己的，點解要受到監管，本來唔監管也沒有問題，但是國內地產商在收到貸款與樓價之後，並不是用起樓，而是用嚟買另一幅地皮，再一次問銀行貸款以及賣樓，結果是問銀行借了很多錢，就算新樓盤賣得不俗，都沒有多餘錢起樓，就算樓市唔跌，都會出現爛尾樓。

至於點解會出現爛尾二次方，在內地，就算新樓盤可以入伙，但入住率是非常之低，而且越住越少人，基本配套甚至要暫停，遇上這個情況，可以叫二次爛尾，在香港就不用擔心，新樓盤在入伙之後三個月，基本上已經住滿，很難會出現二次爛尾。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
方嘉柏周三谷戰派出五駒上陣。
莫雷拉請假 方嘉柏倚重三騎師
馬圈快訊
17小時前
茶皇殿44折歎海鮮餐！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
連鎖酒家44折海鮮餐優惠！$98起歎齊即撈肉蟹+乳鴿+小菜燉湯 54折豪食片皮鴨配龍蝦桶蠔
飲食
15小時前
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
TVB主持蔡國威自爆屙血尿：係好恐怖，全部都係血紅色 親述入院驚魂 或需做手術
影視圈
14小時前
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
草蜢紅館演唱會開鑼 台下巨星雲集媲美金像獎 李嘉欣關之琳激罕同場 袁詠儀張智霖拍拖睇騷
影視圈
13小時前
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
01:18
鑽石山站躁漢推跌情侶再連環出手 紋身男護花怒斥：你而家打女人呀！
突發
11小時前
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
香港麗晶酒店自助餐劈價！低至$271起任食龍蝦/鮑魚/鱈場蟹/拖羅/三文魚子/鴨肝/花膠 指定信用卡再減$304
飲食
16小時前
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
作弊概念股遭AI處決 股價累跌99% 李澤楷沽得快好世界｜藍血工廠
股市
21小時前
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
HKTVmall向傳統超市「宣戰」 推85折優惠搶客 王維基：睇吓邊個先投降
商業創科
2026-04-26 10:45 HKT
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
謝賢再被爆「爺孫戀」秘聞 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收謝婷婷珠寶附「歸還通知」
影視圈
2小時前
中年好聲音4｜MVP蔡宓婕晉級不得民心？ 可嵐復古變劉嘉玲＋邵美琪 莫家淦被嘲似侍應
中年好聲音4｜MVP蔡宓婕晉級不得民心？  可嵐復古變劉嘉玲＋邵美琪  莫家淦被嘲似侍應
影視圈
13小時前