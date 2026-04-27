點解香港沒有爛尾樓｜湯文亮

最近發覺有很多一向話香港樓太貴，唔會在香港買樓的內地老友，最近都不約而同在香港買了樓，我問點解，答案太多數是在香港買樓，不用擔心出現爛尾樓，而且不是一次，而是二次，在內地爛尾樓是平常事，但點解香港卻沒有出現爛尾樓。

香港樓市監管嚴

這是一個監管問題，在香港的地產商假如有一幅地，是可以向銀行借錢起樓，銀行是會借錢俾地產商，不過不是直接借,而是會按進度過數建築商，地產商可以說是收唔到任何直接貸款，當地產商賣樓，收到買家的訂金，是會由律師樓代為保存，而且有一個專用户口，律師樓亦不可以亂用，否則就會違法，律師樓都要除牌，爛尾樓

監管對香港人來說是理所當然，但對於國內地產商來說是天方夜譚，他們會認為無論是銀行貸款抑或買樓價，啲錢都是屬於自己的，點解要受到監管，本來唔監管也沒有問題，但是國內地產商在收到貸款與樓價之後，並不是用起樓，而是用嚟買另一幅地皮，再一次問銀行貸款以及賣樓，結果是問銀行借了很多錢，就算新樓盤賣得不俗，都沒有多餘錢起樓，就算樓市唔跌，都會出現爛尾樓。

至於點解會出現爛尾二次方，在內地，就算新樓盤可以入伙，但入住率是非常之低，而且越住越少人，基本配套甚至要暫停，遇上這個情況，可以叫二次爛尾，在香港就不用擔心，新樓盤在入伙之後三個月，基本上已經住滿，很難會出現二次爛尾。