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康景花園4房980萬成交 長情業主持貨36年賺825萬

樓市動向
更新時間：09:21 2026-04-26 HKT
發佈時間：09:21 2026-04-26 HKT

整體樓市氣氛向好，交投量及樓價跟隨向上，屋苑連錄長情業主獲利沽貨離場。中原分行首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康景花園A座中低層3室，面積845方呎，4房1套間隔，最新以980萬成交，呎價11,598元，屬於市價成交。

楊文傑又表示，買家為外籍用家，單位將作自住用途。據了解，原業主於1990年以155萬購入上述單位，持貨36年轉售，帳面獲利825萬。

和富中心34年轉售賺730萬

世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角和富中心4座中層D室，面積約733方呎，屬3房主人套房間隔，單位原以1,100萬放售，議價後以1,028萬成交，呎價約14,025元。原業主於1992年斥資298萬購入上述單位，持貨34年轉售，帳面獲利730萬。

四季名園洋房1000萬易手

與此同時，市場亦錄得不少持貨逾10年沽售獲利個案。 中原區域營業經理王勤學表示，元朗四季名園單號洋房，面積930方呎，3房套房間隔，連大花園，最新以1,000萬成交，呎價10,753元。原業主於2011年3月以728萬買入上述物業，持貨約15年轉售，帳面獲利272萬。

天宇海一手買入 轉手獲利297萬

世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山天宇海1B座低層A室，面積787方呎，議價後以1,000萬成交，呎價12,706元。原業主於2010年10月以703萬向發展商購入單位，帳面獲利297萬。

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