樓市去年全面復甦 終止三年跌勢 惟差估署料私樓落成量續跌

差餉物業估價署今日（24日）發表《香港物業報告2026》。報告指出，受惠於利率下調及本地金融市場表現強勁，本港住宅物業市場於去年（2025年）全面復甦，樓價終止連續三年的跌勢；惟未來新供應將面臨回落，差估署預測今、明兩年私人住宅落成量將持續下跌，明年更會降至約1.53萬伙水平，當中絕大部份為中小型單位。

去年交投創四年高 空置率回落至4.3%

回顧去年樓市表現，報告顯示在良好市場氣氛帶動下，住宅銷售市場明顯反彈。去年一、二手市場總交投量升至6.3萬宗，按年增加18%，創下四年新高，當中成交價低於400萬元的物業佔比有所增加。樓價亦錄得溫和升幅，去年第四季售價較2024年同期微升2.5%。

落成及入住量方面，去年私樓落成量為18,448伙，按年減少24%；不過同期入住量高達19,365伙。由於入住量高於落成量，帶動年底整體私樓空置率按年回落0.2個百分點至4.3%，涉及56,081個單位。另外，非住宅物業市場氣氛雖然有所改善，但整體表現仍然偏軟。

今年落成量料減近8% 大埔佔最多

展望未來新供應，差估署預料今年私樓落成量將按年減少7.98%，至16,975伙。戶型分佈繼續以中小型單位作主導，實用面積少於431方呎的A類單位佔8,361伙，而431至752方呎的B類單位則佔6,651伙；兩者合計達15,012伙，佔整體落成量88%。大單位供應則維持低水平，C類（753至1075方呎）、D類（1076至1721方呎）及E類（1722方呎或以上）單位的落成量，分別僅為1,418伙、419伙及126伙。

按地區劃分，今年的新供應主要集中於新界及九龍區，當中以大埔區佔最多，涉及3,152伙；其次為西貢（包括將軍澳）及九龍城（包括啟德），分別有2,578伙及1,681伙。

明年供應跌至1.53萬伙 A類細單位逆市增

至2027年，預測私樓落成量將進一步回落至15,362伙。值得留意的是，雖然整體數量減少，但A類細單位的落成量將逆市增加至9,854伙，B類單位則降至5,041伙。報告指，這兩類中小型單位將佔明年整體落成量高達約97%。明年的新供應重鎮將轉移至九龍城區，預料提供5,276伙，其次為北區（2,880伙）及屯門（2,741伙）。