Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樓市去年全面復甦 終止三年跌勢 惟差估署料私樓落成量續跌

樓市動向
更新時間：18:24 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:24 2026-04-24 HKT

差餉物業估價署今日（24日）發表《香港物業報告2026》。報告指出，受惠於利率下調及本地金融市場表現強勁，本港住宅物業市場於去年（2025年）全面復甦，樓價終止連續三年的跌勢；惟未來新供應將面臨回落，差估署預測今、明兩年私人住宅落成量將持續下跌，明年更會降至約1.53萬伙水平，當中絕大部份為中小型單位。

去年交投創四年高 空置率回落至4.3%

回顧去年樓市表現，報告顯示在良好市場氣氛帶動下，住宅銷售市場明顯反彈。去年一、二手市場總交投量升至6.3萬宗，按年增加18%，創下四年新高，當中成交價低於400萬元的物業佔比有所增加。樓價亦錄得溫和升幅，去年第四季售價較2024年同期微升2.5%。

落成及入住量方面，去年私樓落成量為18,448伙，按年減少24%；不過同期入住量高達19,365伙。由於入住量高於落成量，帶動年底整體私樓空置率按年回落0.2個百分點至4.3%，涉及56,081個單位。另外，非住宅物業市場氣氛雖然有所改善，但整體表現仍然偏軟。

今年落成量料減近8% 大埔佔最多

展望未來新供應，差估署預料今年私樓落成量將按年減少7.98%，至16,975伙。戶型分佈繼續以中小型單位作主導，實用面積少於431方呎的A類單位佔8,361伙，而431至752方呎的B類單位則佔6,651伙；兩者合計達15,012伙，佔整體落成量88%。大單位供應則維持低水平，C類（753至1075方呎）、D類（1076至1721方呎）及E類（1722方呎或以上）單位的落成量，分別僅為1,418伙、419伙及126伙。

按地區劃分，今年的新供應主要集中於新界及九龍區，當中以大埔區佔最多，涉及3,152伙；其次為西貢（包括將軍澳）及九龍城（包括啟德），分別有2,578伙及1,681伙。

明年供應跌至1.53萬伙 A類細單位逆市增

至2027年，預測私樓落成量將進一步回落至15,362伙。值得留意的是，雖然整體數量減少，但A類細單位的落成量將逆市增加至9,854伙，B類單位則降至5,041伙。報告指，這兩類中小型單位將佔明年整體落成量高達約97%。明年的新供應重鎮將轉移至九龍城區，預料提供5,276伙，其次為北區（2,880伙）及屯門（2,741伙）。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
陳小春被爆「塞紙條」撩名模上房  「反派男神」蘭桂坊約炮失威  被嫌年紀大「吃不下」
影視圈
9小時前
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
旺角利苑酒家突結業！開業46年曾獲米芝蓮二星殊榮 員工愕然：明明好生意......
飲食
7小時前
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
TVB周年報告曝光藝員排位揭陳煒奪視后機率？陳豪高海寧靠邊站 有視帝「失蹤」疑將離巢
影視圈
7小時前
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
李泳豪不滿老婆被李泳漢針對？施明喪禮前突公開2022年婚禮片 李家鼎曾爆大仔禁母出席喜宴
影視圈
4小時前
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
將軍澳婆婆疑墮電騙案 ATM前開視像電話按指示過數 街坊合力及時制止 騙徒5字哀嚎無補於事｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2026-04-23 17:11 HKT
涉於紅山半島單位內襲擊妻子 男子否認襲擊罪 妻供稱遭辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
01:47
男子涉於紅山半島寓所襲妻 妻供稱夫遭銀行解僱情緒暴躁 對其辱罵「屋邨妹」及拳打頭部
社會
6小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓
海外置業
5小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
2026-04-23 15:44 HKT