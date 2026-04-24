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K11 MUSEA首季奢侈品牌銷售按年升14% Balenciaga擴大K11 MUSEA專門店至複式雙層

樓市動向
更新時間：16:28 2026-04-24 HKT
發佈時間：16:28 2026-04-24 HKT

近月香港旅遊業及零售業數據持續回升向好，不少國際奢侈品牌著手擴展香港布局，進駐更多大型商場或擴充現有舖面。最近Balenciaga位於尖沙咀K11 MUSEA的專門店亦完成擴充，新店比之前的單層舖面增大一倍面積，升級為複式雙層店。

昨日（23日）新店開幕時，知名藝人容祖兒及魏浚笙更親赴K11 MUSEA出席活動。據現場所見，Balenciaga在K11 MUSEA的全新複式雙層店位於地下及一樓，面向尖沙咀梳士巴利道。

翻查K11應用程式的資料，該雙層店的總樓面面積達461平方米，涵蓋女裝及男裝成衣、鞋履、手袋、配飾、珠寶及眼鏡等系列商品，並會引入多款店內限定產品，更會特設獨立VIC私人預約空間。根據早前報道，K11 MUSEA今年內會完成首階段品牌升級計劃，除了引進逾 60 個新品牌，不少國際奢侈品牌包括Balenciaga，以及Audemars Piguet、Van Cleef & Arpels、Brunello Cucinelli、Dior Beauty等品牌都已經或即將升級舖面。

零售數據方面，K11 MUSEA 於今年一至三月，一線奢侈品牌銷售按年上升14%，鐘錶珠寶類別升幅達45%，反映高端消費市場持續向好。

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