首岸採分段推售 具提價空間 恒基韓家輝：擁五大優勢 力吸各路客源

恒基與希慎、帝國及市建局合作發展的紅磡大型新盤首岸，將於明日展開首輪銷售。恒基韓家輝表示，項目採分段推售策略，未來加推具提價空間，又說項目擁五大優勢，屬近年市區少有的大型新盤，相信可吸引用家及投資客。

訪問言論重點 首岸採分段推售策略，未來加推具提價空間

項目具五大優勢，包括屬近年市場少有大型新盤

基座3層高商場涉及樓面約達12萬方呎，為最大賣點之一

毗鄰港鐵土瓜灣站，規劃中更將設天橋系統連接

位處九龍城區中學名校網，Band 1學校包括喇沙書院、培正中學等

伊利近街項目首期及旺角利奧坊第6期，部署下半年推售

預期今年樓價上升5%至10%

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝接受本報訪問時表示，首岸為市建局「東維港灣區」中首個大型內陸連接海濱主要網絡連繫的項目，同時位處全港首個「合併式小區」核心門廊地段，打造紅磡新核心。整個小區由8幅相鄰地塊合併組成，規劃總樓面逾250萬方呎，項目為其中規模最大一個，涉及商住樓面近72萬方呎，合共提供1296個住宅單位，為近年市區少有的大型新盤。

恒基韓家輝表示，首岸為近年市區少有大型新盤，料可吸引用家及投資客。

涉及商住樓面近72萬方呎

項目基座為3層高商場，涉及樓面約達12萬方呎，並設有280個商住停車位，商場將由合作夥伴希慎負責營運，為該集團首次踏足九龍區，商場引入「零售街區」概念，採用「開放式街區」設計，精品小店及戶外餐飲貫通內外空間，打造人寵共樂的社交據點，成為項目賣點之一。

至於其餘三個優點，包括項目毗鄰港鐵土瓜灣站，規劃中更將設天橋系統連接；位處九龍城區中學名校網，有超過10間中學屬於Band 1組別，例如喇沙書院、培正中學及拔萃男書院等，項目同時鄰近多間大學如理工大學；項目亦有恒基品牌效應的優勢。

韓家輝又說，項目首張價單折實平均呎價18666元，較心目中定價低3%，未來將視乎市況調整售價，具提價空間。客源方面，紅磡及土瓜灣一帶有不少舊樓，相信買家中不乏換樓客；項目提供2房及3房單位，預期會有不少家庭客；現時銀行定存息不及租金回報率，料可吸引投資者購入單位作收租用途。

整個首岸分為四期發展，當中第1及第3期分別提供360及288伙，現正推售的為第1期。至於項目第4期，提供264伙，已申請預售樓花。

料今年樓價升5%至10%

整個首岸分為四期發展，當中第1及第3期分別提供360及288伙，現正推售的為第1期。至於項目第4期，提供264伙，已申請預售樓花，將會根據市場實際情況，分階段推出市場。

韓家輝又表示，新盤銷情持續理想，年初至今已錄得約7800宗成交，部分新盤更取得即日沽清的成績；二手市場交投亦明顯增加，估計今年來成交量按年增加逾5成，連同差估署的私人住宅樓價指數，今年首兩個月累積上升約2.6%，反映現時樓市「價量兼備」。

展望後市走勢，韓家輝認為將繼續受惠多項利好因素，包括今年首季內地GDP按年增長5%，高過市場預期的4.8%，本港經濟亦將受惠，以及息口持續低企、本港新股市場保持暢旺帶來的財富效應等，維持今年樓價上升5%至10%預測。

至於中東局勢仍未明朗，市場憂慮能源價格急漲會推高通脹，影響息口及全球經濟走勢，韓家輝指近兩年伊朗與以色列的衝突逐步升級，但期間本港樓市呈現升勢，而且本港金融市場表現相對外圍穩定，特別是聯繫匯率下，港元匯價保持平穩，相信可吸引更金資金流入，進一步凸顯香港作為安全港的角色，預期樓市亦可受惠。

首岸部署短期內加推應市

紅磡首岸將於明日首輪銷售218伙，項目周三截收逾7600票，超額認購逾33倍，項目將於短期內加推新一批單位應市。

韓家輝表示，入票客源中，6成來自九龍區，其餘為港島及新界區。開售當日將分S、A及B組3個組別揀樓，S組買家須購買4至8伙指定單位，A組買家須購2至3伙指定單位，B組買家可購1至2伙。S及A組共有133伙可供選擇。

項目首輪發售的單位，包括203伙2房及15伙3房，折實售價約638萬至1315.76萬，折實呎價173651至211581元。

首岸將於短期內加推新一批單位應市。

繼首岸之後，下半年將有多個焦點項目陸續登場，包括港島伊利近街重建項目的首期，以及旺角利奧坊第6期，合共涉及約220伙，其中利奧坊第6期，涉逾120伙，項目之前期數銷情非常理想，利奧坊．壹隅已經全數沽清，套現約40.5億；利奧坊．首隅累售233伙，佔全盤單位數目99.6%，平均成交價逾571.12萬，平均成交呎價19875元。整個利奧坊系列累售2294伙，佔全個系列99.8％。

集團牽頭發展的啟德天瀧，自現樓後累售232伙，連車位套現約93.9億，全盤累售287伙，連車位合共套現約117.5億，現時向海大單位已售出69%，未來會繼續安排單位以招標方式發售。

記者 吳振東 攝影 葉偉豪

