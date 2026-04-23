金鐘力寶中心2900萬易手 原業主勁蝕逾1500萬離場 新買家料享3厘回報

商廈交投續升溫，金鐘力寶中心新錄一宗買賣，該廈其中一個優質單位，以約2900萬易手，平均每呎約15890元，物業於10年間貶值35%，新買家料回報約3厘。

10年虧損約1528萬

金鐘力寶中心1座高層7室，建築面積約1825方呎，以約2900萬易手，平均每呎約15890元，該單位目前由律師樓承租，月租7.3萬，呎租約40元，租約至今年12月31日，新買家料回報約3厘。原業主於2016年10月以4428萬購入，持貨10年帳面虧損約1528萬，物業貶值約35%。業內人士表示，該單位望香港公園景觀，屬優質單位。

月前，力寶中心1座20樓7室，建築面積約1860方呎，以2380萬成交，原業主於2016年8月以3740萬購入，持貨近10年帳面虧損1360萬，單位跌價36%，該單位並非高層單位，惟坐擁全海景，屬優質單位。另外，該廈1座38樓全層，今年3月由鷹君集團購入，建築面積約18085方呎，平均呎價約13879元，交吉易手，該全層位處高層坐擁維港景，市值呎租約50元，料回報逾4厘。原業主世茂集團創辦人許榮茂，2013年以5.05億購入，自用作集團辦公室。

金鐘力寶中心一個單位以約2900萬易手，10年間貶值35%。

北海中心呎價5642元售

另外，灣仔北海中心25樓A及B5室，建築面積各1504方呎及956方呎，合共2460方呎，以1388萬易手，平均呎價5642元。

原業主於1993年11月以1448.9萬購入上址，持貨33年帳面虧損60.9萬，物業貶值4.2％。

業內人士指，該單位由於樓層高於對面的物業，能夠望到天空，景觀開揚，該單位成交呎價不足6000元，重返2010年水平，該廈19樓F室，建築面積約1477方呎，於2010年以每呎5700元易手，當年，該廈單位成交呎價普遍不足6000元。