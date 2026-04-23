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甲廈空置率兩極化加劇 仲量聯行：九龍東商廈空置破兩成 中環微降至9.6%

樓市動向
更新時間：10:23 2026-04-23 HKT
發佈時間：10:23 2026-04-23 HKT

仲量聯行今天發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，3月份本港甲級寫字樓空置率兩極化情況加劇，月內中環及尖沙咀空置率雖見改善，惟其他分區市場空置率上升，推高整體甲級寫字樓空置率於3月底升至13.5%。

中環空置率9.6%

中環甲級寫字樓空置率按月回落0.3個百分點至9.6%，尖沙咀空置率亦由7%微跌至6.8%。反觀九龍東租賃市場依然受壓，空置率按月上升0.9個百分點至20.4%。

錄11.92萬方呎負吸納

整體寫字樓租賃市場錄11.92萬方呎的負淨吸納量，主要是九龍東有多個全層單位在租約期滿後重新招租所致。

仲量聯行香港商業部主管郭禮言（Sam Gourlay）表示，在金融機構帶動下，寫字樓租賃需求繼續集中於核心商業區。由於其他行業的租賃需求尚未復甦，非核心商業區將持續受壓，預計此局面短期內將會維持。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如補充，3月份整體寫字樓租金，按月上升0.1%。

中環繼續是帶動租金向上的主要動力，今年以來累升3.8%。另外，月內尖沙咀及港島東租金靠穩，九龍東則繼續面臨下行壓力，租金按月跌0.7%。

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