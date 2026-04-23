屋宇署2月批15份建築圖則 信和屯門及旺角項目准建商住物業

屋宇署2月合共批出15份建築圖則，包括9項住宅及商住發展，當中信和去年8月以10.89億投得的屯門海珠路住宅地，獲批建一幢25層高、另有2層平台及1層地庫的住宅大廈，涉及住宅樓面逾28.21萬方呎。

此外，信和去年5月以8.6068億奪得的市建局旺角山東街/地士道街發展項目，獲准興建一幢28層高、另有5層平台的商住物業，同時有一幢6層高、作為政府、機構及社區設施用途的建築物，涉及住宅樓面約15.19萬方呎，非住宅樓面約8593方呎。

另外，中銀香港持有的跑馬地荷塘道4A號，獲准興建1幢14層高連會所設施的住宅大廈，另設1幢1層高升降機塔，涉及總樓面約4.47萬方呎。

2月私宅落成量創4個月新高

屋宇署最新數據顯示今年2月只有1個私宅項目動工，僅涉1伙，較1月1679伙按月減逾99%，首兩個月累計動工量1680伙，較去年同期增加30%。

落成量方面，2月私宅落成量錄1068伙，較1月92伙顯著增加約10.6倍，創4個月新高；首兩個月累計則有1160伙，較去年同期3510伙，按年大幅減少約67%，更創7年同期新低。

美聯分析師岑頌謙指出，若與差估署預測今年全年落成量16980伙目標比較，首兩個月落成量僅佔約6.8%，即使最終能達標，全年落成量仍將較去年的18400伙，減少超過7%，回落至近3年低位。