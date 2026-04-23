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00後慳妹800萬置業上車 不視供樓為壓力「感恩擁真正屬於自己空間」

樓市動向
更新時間：06:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-23 HKT

對不少人來說，在港買樓是一種壓力、甚至被視為「樓奴」；不過，對於00後女生Taylor（化名）而言，即使上車不容易，但一步步把理想生活實現就是一種很大的滿足，而且自己從小便喜歡想像和佈置家居。她接受《星島頭條》訪問時透露，現時與伴侶及愛犬同住於西貢區一個實用面積約450平方呎的兩房單位，並形容「供樓唔係一種壓力，反而係我人生目前為止最大嘅一次『購物』，亦係我人生第一次分期付款」。

租屋經歷難忘 更大決心買樓

現年25歲的Taylor認為，每個人都會把資源放在自己最重視的地方，有些人選擇趁年輕探索世界，有些人則想先建立一個安定的居所，而她小時候開始已很希望擁有一個屬於自己的空間，加上一段難忘的租屋經歷，使其更下定決心要買樓。

她表示，「當時我租住的空間不足100平方呎，日常使用總要小心翼翼，擔心弄花牆身、留下痕跡，最終退租時仍因一些細微花痕被扣超過1,000元清潔費。嗰刻我就好堅定想有自己嘅地方，可以自由裝飾，唔使就住就住，唔洗擔心隨時俾業主趕走」。

代理推波助瀾 買樓過程魯莽

Taylor曾看過幾個不同地區的樓盤，包括油塘親海駅及KOKO HILL等，但呎價與間隔始終未算完全合心意。她坦言，自己當時沒有設下太多複雜條件，「唯一係唔喜歡一入大門就見到房門以及廚房」，最後她於2022年以近800萬元購入現時的西貢單位， 首期連律師費、稅項及雜費約100萬元。

不過回想整個買樓過程，Taylor坦言自己「非常魯莽」，當時儲了一筆首期後入票，並抱著了解流程的心態去睇樓，卻在代理推波助瀾下簽了臨約，「我係冇做任何準備就入市，真係邊學邊做。」加上當時樓市氣氛低迷，銀行按揭審批嚴格，一度面臨估價不足的危機。幸好後來政策略有放寬，她才順利完成交易。

成功儲得首期 全靠財務紀律

至於能夠成功儲得首期，全靠Taylor與男友多年來的財務紀律。她指，兩人早在學生時代便一邊讀書、一邊兼職儲錢，畢業後再靠全職加副業繼續打拼。「我哋好早已經達成共識，首要目標係為未來打算，所以一齊咁多年都冇揮霍，財務上都有好認真傾過。」

開始供樓後，Taylor的生活方式沒有太大改變。她笑言，自己早在十多歲定下置業目標時，已把簡約消費變成習慣，不特別追求名牌，對節日消費和飲食享受也沒有太多額外要求，多年來無論兼職還是全職，已習慣將九成收入儲起。

及早認清目標 忠於自己選擇

如今每天回到這個西貢的小窩，Taylor最高興的是，終於可以不用顧慮地使用每一個角落，不怕弄花牆身，不怕業主敲門，不必遷就任何人，「每一日都好感恩，好享受呢個環境，覺得真係屬於自己，唔使就住就住用」。

對於有意置業的年輕人，她認為最重要的是及早認清目標，忠於個人選擇。她以自己為例，當年身邊不少朋友著重旅行及享受校園生活，而她則選擇兼職及接Freelance儲錢，「沒有誰比誰更正確，每個人對生活節奏與安全感的定義不同。」

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