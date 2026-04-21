信和財團奪錦上路站二期發展權 預期可提供1290伙住宅 黃永光：北都發展重點核心項目之一

港鐵錦上路站第二期物業發展項目於昨日截標後，旋即於今日（21日）公布結果。港鐵指，項目由信和、中國海外、招商局置地及鷹君合組財團成功投得。信和主席黃永光指，計劃項目總投資額逾130億元。

信和黃永光對投得項目表示高興，指出項目屬於北部都會區首個大型發展；而錦上路站第二期物業發展項目是北部都會區發展中的重點核心項目之一。北部都會區將建設成為國際創新科技產業基地，潛力無限。

信和黃永光對投得項目表示高興，指出項目屬於北部都會區首個大型發展；而錦上路站第二期物業發展項目是北部都會區發展中的重點核心項目之一。

黃永光說，集團主動對接國家「十五五」規劃，並將進一步推動香港實踐「南金融、北創科」的雙引擎發展大局。計劃總投資額逾130億元，配合區內基建及產業布局，為北部都會區的高質量發展作出積極貢獻。

港鐵表示，項目共收到8份標書，數量創逾4年來最多，入標財團主要為大型發展商，並由信和牽頭的合租財團擊敗其餘7個發展商奪得。

上述錦上路站第二期項目將發展成為一個綜合發展項目，包括商場設施。可建總樓面約120.65萬方呎，其中住宅總樓面約76.79萬方呎，料提供1290伙，商業總樓面則約43.86萬方呎。

另外，商業部分（商場）權益安排方面，中標財團可選擇全權擁有，可建總樓面最低10.76萬至最高43.86萬方呎；另外可由港鐵斥資16億回購，總樓面約27.99萬方呎，即每呎回購價約5717元。項目補地價則由港鐵負責。

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