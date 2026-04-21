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「發哥」周潤發沽貨 750萬售西半山嘉景臺三房 帳面賺358萬

樓市動向
更新時間：16:19 2026-04-21 HKT
發佈時間：16:19 2026-04-21 HKT

市場消息指，影帝周潤發「發哥」持有的西半山嘉景臺中層F室，面積541方呎，近期以750萬售出，呎價13863元。

市場消息指，影帝周潤發「發哥」持有的西半山嘉景臺中層F室，面積541方呎，近期以750萬售出，呎價13863元。
市場消息指，影帝周潤發「發哥」持有的西半山嘉景臺中層F室，面積541方呎，近期以750萬售出，呎價13863元。

據了解，上述單位以周潤發有限公司（CHOW YUN FAT COMPANY LIMITED）名義持有，據悉1995年5月購入價為392萬，持貨接近31年，帳面獲利358萬或升值約91.3%。

翻查資料，「發哥」對上一次沽出物業需追溯至2010年8月。當年他以5,700萬元，售出九龍塘郝德傑道嘉珀山2座頂層特色戶連車位，實用面積2,469平方呎，另連700平方呎平台及1,200平方呎天台。該物業為周潤發於2004年4月以4,680萬元購入，持貨約6年，帳面獲利1,020萬元或約21.8%。

周潤發手持逾10億物業

事實上，發哥向來是圈中著名的「樓王」，有傳他手持的物業及地皮總市值超過10億港元，遍佈山頂、九龍塘及西貢等地。雖然發哥近年鮮有物業買賣，但這次相隔近16年再度出貨，依然獲利甚豐，足證其「賺錢同個樣一樣咁Sharp醒」。

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