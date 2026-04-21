首季工商舖買賣創2022年次季後新高 中原料今年價穩量增

今年首季香港工商舖市場表現穩中上揚，成交宗數創近4年的季度新高。中原預期機構積極趁價格回調而入市，加上學生宿舍投資熱潮持續，惟受制於環球局勢不穩，預料今季整體價格維持平穩，金額可望達200億元，成交宗數可望創新高。

中原(工商舖)董事總經理潘志明說，首季工商舖整體買賣成交錄得約1,048宗，較2025年第四季的886宗上升約18%，創自2022年第2季後新高；今年第一季工商舖總成交金額則錄約189.24億元，就按季回落約28%。

潘志明另認為，學生宿舍熱潮持續，不只本地投資者，連外地投資者都有意購入酒店、寫字樓等物業再作改裝。此外，銀主盤存貨數量多，現時趨勢都是傾向積極去貨，而非再等待價錢回升，相信近期減價推貨情況會見加快。潘志明續指，首季商舖錄約186宗成交，金額約33.21億元，按季分別升12%及24%，相信價錢視乎地區有約5%下調空間。租務方面，核心區租金有望升5%，非核心區就可能跌5%。

中原(工商舖)工商部董事劉重興稱，工廈市場共錄得約 628宗買賣成交，按季上升逾一成；總成交額約37.9億元，按季增加約10%。其中1,000 萬元以下的中價物業成交錄得顯著升幅，個別地區已見築底信號，料今季呎價最多有望升5%。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，商廈買賣市場共錄得約234宗買賣成交，按季增約32%；惟今年首季大手成交宗數回落，加上呎價整固，成交金額僅錄約118.13億元，按季回落約四成。相信市場趨平穩，空置率亦見明顯減少，惟仍屬供應消化期，租金仍有5%下調空間。