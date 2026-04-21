輝立証券打造九龍區旗艦店 3.1億購油麻地巨舖 黃瑋傑：長線看好香港

油麻地彌敦道一個近6萬呎巨舖早前以3.1億易手，輝立証券董事黃瑋傑表示，自置物業具戰略性用途，不但看好證券業，更長線看好香港，將打造九龍區旗艦店。

上址為油麻地彌敦道525至543A號部分地下至3樓基座商場，新買家為輝立証券，輝立証券董事黃瑋傑接受本報查詢時表示，自置物業具戰略性用途，集團不但看好證券業，更長遠看好香港前景，投下信心一票。

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自置物業具戰略用途

輝立現時在港九新界各有一個據點，黃氏表示，現時趁商業地產市況低迷自置新物業，初步打算將觀塘寧晉中心據點遷至新址，打造九龍區旗艦店，並擴大投資理財服務。

油麻地彌敦道525至543A號部分地下至3樓基座商場，由輝立証券以逾3.1億承接。

事實上，該集團過往分別於2000年及2003年購入現址金鐘統一中心作為總部，涉及合共1.5層樓面，面積約3.6萬呎， 自用多年至今，黃瑋傑回應道，多年來市況起伏，舖租亦大幅波動，旺市時業主一定會加租，作為商戶要重新計算成本，衡量是否留下來，自置物業的好處是穩定，集團着重穩健，莫畏市況變動。

港九新界各設一個據點

輝立証券自置的統一中心一層半樓面，其中11樓全層於2000年以呎價約7000元購入，12樓半層更於沙士時以每呎4000元購入，近年雖然商業物業市況由高位大插水，惟統一中心目前市價每呎約1.5萬，仍然遠高於當年購入價。

輝立証券早年自置統一中心一層半樓面，涉3.6萬方呎，其中半層樓面於2003年沙士時以每呎僅約4000元購入。

利嘉閣（工商舖）商舖商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，近年各證券行豪租地舖，不斷增加據點搶奪市場，擴大佔有率，輝立未有跟隨，目前分別金鐘、觀塘及上水各設一個大本營，都是位於甲廈內，亦可見其獨特的經營模式，該行大手購置物業，可說為業務打下堅實的基礎。

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