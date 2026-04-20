「新投資移民」帶動辦公室需求 上月甲廈租賃升78% 核心區空置率見改善

受國際避險資金流入本港，加上農曆年後為企業搬遷高峰期，3月甲廈租賃表現活躍。中原（工商舖）統計顯示，3月共錄約588宗租賃，按月急升78.18%，按年亦升5.38%，涉及租用樓面約148.2萬方呎，按月升55.83%，按年則回落16.71%。

摩根大通進駐西九最矚目

中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，月內最矚目租賃為摩根大通租西九文化區藝術廣場大樓東、西座6層總面積約25萬平方呎，為期10年，預計呎租約45元，月租逾1125萬，整份租約總值超過10億，為今年以來最大宗寫字樓租賃之一。此外。中環中心高層單位錄大手租賃，面積約6605方呎，月租約42.9萬，呎租約65元。

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金鐘及中環空置率按年改善

甲廈空置率方面，核心區整體按年見改善，3月港島區甲廈空置率11.67%，按月微升0.03個百分點，按年顯著改善2.17個百分點。其中金鐘及中環分別為6.33%及11.38%，按月均微升，按年則分別改善2.21及3.23個百分點。

九龍區整體空置率15.76%，按月微跌0.36個百分點，按年改善1.26個百分點；其中尖沙咀及觀塘分別為6.48%及15.76%，按年分別改善1.56及0.4個百分點。

中環中心高層單位錄大手租賃，月租約42.9萬，呎租約65元。

成交量有望穩步上升 看好港島區

陳雁樓續指，隨着假期結束，企業將陸續重啟搬遷及擴張計劃。另外，投資推廣署數據顯示，截至今年2月，「新資本投資者入境計劃」已錄約3200宗申請，帶來約950億投資資金，將推動新來港企業辦公室需求，加上IPO需求有增無減。

他預料，在避險資金流入背景下，4月商廈租賃市場將獲跨國企業、大型機構及家族辦公室有力支持，成交量有望穩步上升，其中港島區走勢較強。