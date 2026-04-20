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中環德輔道中地舖月租15萬 馬球服裝品牌進駐 租金較舊約彈升36%

樓市動向
更新時間：10:02 2026-04-20 HKT
發佈時間：10:02 2026-04-20 HKT

近期時裝店積極擴張，中環德輔道中一個地舖，建築面積約1200方呎，由時裝店以每月逾15萬承租，較舊租客米線店月租11萬增36%，平均每呎125元。

中環德輔道中112及114號順安商業大廈地舖，建築面積約1200方呎，早年先後受銀行及電訊公司追捧，直至年前，香港電訊CSL撤走，米線店於2025年6月簽署兩年租約，月租11萬，惟期間米綫店一直未見進駐。

屬「馬球權威」服裝品牌

有代理透露，該米綫店被視為提早一年退租，最新剛由時裝店以每月約15萬承租，較舊租金升幅36%，平均每呎125元。新租客HURINGHAN POLO，根據該公司網站介紹，品牌代表「馬球權威」，富有傳統英國文化及價值。

HURINGHAN POLO是來自HURINGHAN POLO ASSOCIATION的奢華服裝品牌，該協會是馬球歷史中最悠久，受全球認可尊敬的機構，在國際上最具影響力。

該品牌從馬球的豐厚歷史遺產中吸取靈感，設計理念擁抱低調、精緻的奢華，從而塑造出「新英倫風格」的全新視野。

中環德輔道中112及114號順安商業大廈地舖，由時裝店以每月約14萬承租。
中環德輔道中112及114號順安商業大廈地舖，由時裝店以每月約14萬承租。

租金高位回落54%

順安商業大廈毗鄰中環中心於德輔道中的出入口，大廈於1982年落成後，當年中環中心尚未落成，從該地舖租賃亦印證舖市起落。由1982年開始，該地舖一直由The Bank of Tokyo, Limited（東京銀行）承租，當年月租11萬，三年後於1985年卻減至只有7.5萬，隨後三年後再升至9.5萬，及至96年及97年期間市況高峰期，月租曾高達23萬。

1998年金融風暴後，該地舖由新世界電話承租，月租暴跌至只有13萬，隨後租金再逐步調升，直至2007年由新世界流動電話承租，月租回升至23萬。及至2014年舖市高峰期，月租更躍至33萬，過去多年則由香港電話CSL承租，隨着舖市回落，租金再度回落，最新月租較高峰期回落54%。

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