元朗住宅地申寬高限建1035伙
更新時間：15:57 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:57 2026-04-17 HKT
發佈時間：15:57 2026-04-17 HKT
政府去年放寬地面建停車場樓面豁免實施，最新有財團就持有的元朗公庵路一幅住宅地，即毗鄰私樓原築及溱柏之間，因應相關措施而向城規會申請放寬高限，以將地庫車場改在地面發展，以興建2幢住宅，共提供1,035伙，涉及可建總樓面約44.32萬方呎。
地盤面積約88,642方呎，包括19,095方呎政府土地，以地積比率約5倍發展，申請放寬增加2.5米高限至主水平基準上94.95米，以興建2幢樓高26層（包括3層平台）的分層住宅，以提供1035伙，平均每戶單位面積約428方呎，估計住客數目2,691人，涉及可建總樓面約443,208方呎，整個項目料於2030年落成。
申請人指，涉及將原先位於地庫的一層地下停車場在地面以上設置，以致建築 物地面以上的高度需要增加一層，超出「住宅（甲類）1」地帶在規劃大綱草圖 所容許的25層（不包括地下層）的建築物高度限制。因此，建築物的高度限制需 要對作出輕微放寬。
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