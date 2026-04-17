3月舖位錄323宗租賃 按月升逾80% 中原：料五一黃金周帶旺後市

受惠春節黃金周及盛事活動，今年首3個月訪港旅客約1431萬人次，按年升17%，帶動商舖租賃活躍。中原（工商舖）統計顯示，3月份商舖租賃錄約323宗，金額約3209萬，按月分別回升84.57%及75.35%；租用面積約48.2萬方呎，按月及按年增1.06倍及1.4倍。中原分析，隨着五一黃金周到來及多項盛事舉行，更多商戶加快擴充，預料4月份租賃穩步向上。

Fashion Walk巨舖拆細租出

中原（工商舖）商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，3月成交宗數及金額與去年同期的344宗及3504萬相比僅窄幅上落。新近銅鑼灣商舖租戶組合重組加快，百德新街恒隆中心Fashion Walk一個約4.6萬方呎巨舖，原由H&M自2014年起以每月約1000萬租用，為其亞洲最大旗艦店，今年2月21日正式結業。現分拆出租，地舖部分傳由龍豐集團以逾120萬租用，呎租約120元；1樓及2樓部分由內地女裝品牌W.Management進駐，傳月租約200萬，呎租約67元。該品牌於2023年成立，內地門市逾40間。

何潔釵指，3月港島核心區空置率各異；中環錄6.93%，按月及按年分別微跌0.11及0.03個百分點；灣仔區5.7%，按月及按年升0.06及0.93個百分點。九龍區尖沙咀及旺角空置率分別6.79%及8.89%，按月微升0.16及0.04個百分點，按年增0.64及0.60個百分點。

何潔釵指出，政府預計下月五一黃金周將有約100萬名旅客訪港，全年旅客人次有望錄約8%穩步增長。內地客仍是主力，加上每年逾萬名內地專才來港定居，帶動內地零售及餐飲品牌落戶，部分視香港為連接國際的橋樑，「借港出海」建立國際知名度。她預料，4月份商舖租賃市場維持平穩向上。