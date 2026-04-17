Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

二手回勇連錄獲利成交 紅磡半島豪庭3房1580萬沽 帳面獲利1115萬

樓市動向
更新時間：10:40 2026-04-17 HKT
發佈時間：10:40 2026-04-17 HKT

近期樓市氣氛持續回暖，大型屋苑連錄獲利成交個案，最矚目為紅磡半島豪庭一個3房套房持貨25年易手，帳面勁賺1115萬；而北角豪廷峯低層戶持貨28年沽貨，帳面升值1.4倍。

半島豪庭賺1115萬售

中原分行分區營業經理袁顯岸表示，紅磡半島豪庭1座中層H室，面積962方呎，獲同區換樓客以1580萬承接，呎價16424元。據悉，原業主於2001年以465萬購入物業，持貨25年沽貨，帳面獲利1115萬或2.4倍。

豪廷峯1080萬沽升值1.4倍

世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿指，北角豪廷峯1座低層C室，面積約575方呎，輕微減價後，以1080萬易手，呎價18782元。原業主於1998年以445.6萬一手向發展商購入，持貨28年易主，帳面獲利634.4萬或1.4倍。

近期樓市氣氛持續回暖，藍籌屋苑連錄獲利成交個案。
近期樓市氣氛持續回暖，藍籌屋苑連錄獲利成交個案。

海怡半島獲利527萬

中原分行高級分區營業經理葉俊安說，鴨脷洲海怡半島15座低層B室，面積621方呎。最新以820萬成交，呎價約13205元。據了解，原業主於1993年以293萬購入單位，持貨約33年轉手，帳面獲利527萬或約1.8倍。

海濱花園獲利73%

中原分行副分區營業經理李建華表示，荃灣海濱花園7座高層G室，面積665方呎，獲換樓客「零議價」購入，呎價12030元。原業主於2012年以463萬購入，約14年間，帳面獲利337萬或73%。

嘉亨灣993.8萬易手

美聯分行助理區域經理鄭琨說，西灣河嘉亨灣1座中層G室，面積約499方呎，議價後以993.8萬易手，呎價約19915元。據了解，原業主於2014年以700萬購入，持貨約12年轉手，帳面獲利約293.8萬或約42%。

世紀21奇豐分行經理黃宗信稱，馬鞍山錦英苑A座（錦良閣）低層9室，面積645方呎，在「零議價」下成交，呎價5581元。據了解，原業主於1992年以88萬（居二市場價）購入，持貨34年至今轉售，帳面獲利272萬或3倍。

中原分行副分區營業經理方富翰表示，荃灣樂悠居中層5室，面積420方呎，議價後以620萬易手，呎價14762元。方富翰指，買家為一對小情侶，買樓準備結婚。原業主於2025年以550萬買入，持貨約4個月，帳面獲利70萬或13%。

美聯首席區域營業董事張曉盈表示，南昌站匯璽III 6座低層J室，面積約371方呎，以約815萬售出，呎價約21968元。原業主於2019年以約754萬購入上述單位，持貨約7年轉手，帳面賺約61萬或8%。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
2026-04-16 11:56 HKT
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
港人擬經租置計劃買90歲嫲嫲1人公屋「留俾家人」 網民2原因勸三思：用喺第二度好過
生活百科
19小時前
潘宏彬離世終年63歲 劉德華摯友長留懷念 金像獎特刊列名追思
潘宏彬離世終年63歲 金像獎特刊列名追思 與劉德華同期曾傳緋聞 拍過《鹿鼎記》、《神鵰俠侶》
影視圈
59分鐘前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
2026-04-16 07:30 HKT
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
01:29
港鐵荃灣綫驚現男賊 疑十分鐘內連劫兩女手機 俱趁列車關門逃去無踪
突發
3小時前
04:53
星島申訴王 | 銀行賬戶被駭 一覺醒來被轉走21萬 IT港男防不勝防：黑客犯案時機好精準
申訴熱話
4小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
視帝陳展鵬複式豪宅內部全公開 超高樓底配落地大窗空間感十足 改造舊魚池變植物區
影視圈
17小時前
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-16 10:34 HKT
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
無法付款？港男雙Sim咭內地Call車 惹出「世紀難題」 網民一語道破：答案超簡單！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前