毛戈平首在港租商廈開學校 月租15萬攻灣仔 上市累升150% 創辦人曾為劉曉慶化妝爆紅

灣仔一幢老牌商廈錄一宗新租務，租客為年前在港上市的毛戈平美妝，該公司為繼在尖沙咀開設櫃位後，首度在港租用商廈，涉及海外信託銀行大廈全層單位，建築面積約7344方呎，料月租近15萬，平均每呎20元。

灣仔一幢老牌商廈錄一宗新租務，租客為年前在港上市的毛戈平（1318）美妝品牌。該公司繼在尖沙咀開設櫃位後，首度在港租用商廈，涉及海外信託銀行大廈全層單位，建築面積約7,344方呎，料月租近15萬，平均每呎20元。

毛戈平美妝教育承租

灣仔告士打道160號海外信託銀行大廈26樓全層，建築面積約7,344方呎，由毛戈平美妝教育（香港）有限公司承租。代理指，海外信託銀行大廈於1978年落成，隨着港鐵會展站的開通，該廈交通更方便，目前市值呎租約20元，並料上述月租近15萬元。

有市場人士則指，該品牌是看中該廈接近港鐵會展站，景觀開揚，最重要的是心儀其面積大小合用，租金相比區內地標甲廈廉宜。

值得留意的是，毛戈平2024年12月在港上市，上市定價29.8元，首日上市已爆升近77%，去年6月更一度高見130.6元高位；截至昨日收報73.65元，仍累升近150%。去年10月在尖沙咀海港城設立專櫃，是內地首個在港開設獨立專櫃的美妝品牌，該品牌創辦人毛戈平去年12月又透露，今年4月將在港設立化妝學校，今番落實進駐商廈開設學校。

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社交平台教授化妝技巧

集團創辦人毛戈平亦是中國最著名的化妝大師之一，憑藉1995年電視劇《武則天》為劉曉慶塑造妝容而一鳴驚人，2000年以自己的名字創立品牌，同時在社交網絡上教授化妝技巧，是一間融合東方文化與當代美學的高端美妝品牌。該品牌在內地120多個城市設立400多個專櫃，該品牌致力於推廣專業美妝藝術。

毛戈平是內地化妝師，憑藉1995年電視劇《武則天》為劉曉慶塑造妝容而一鳴驚人。

馬亞木家族沽中環中心2單位

另外，「小巴大王」馬亞木家族拆售的中環中心45樓，再沽售2個單位， 涉及45樓12室，建築面積約1,842方呎，以每呎2萬沽售，涉資3,684萬。此外，45樓13室建築面積約2,809方呎，亦以每呎2萬易手，涉資5,618萬，今番合共套現約9,302萬。