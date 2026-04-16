Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長橋每月20萬租荃灣眾安街 設「證券Cafe」殺入民生區

樓市動向
更新時間：10:33 2026-04-16 HKT
發佈時間：10:33 2026-04-16 HKT

近年證券行積極拓張，繼富途證券後，又有一間證券行租舖目標，由核心區拓展至民生區，長橋證券承租荃灣眾安街旺段一個地舖，料月租20萬。

上址為大鴻輝中心地下，建築面積約1106方呎，若以月租約20萬計算，平均每呎181元，該舖亦面對沙咀道，為區內最具人氣地段，長橋證券已圍上「Longbridge Cafe」廣告板，現正裝修中，該店一如既往結合證券投資及咖啡店元素。舊租客為家電及茶飲店，月租共約15萬，新租金料升20%。

相關文章：長橋證券進駐尖沙咀彌敦道巨舖 每月租金100萬

長橋證券一年多開設三個據點，圖為尖沙咀彌敦道據點。
長橋證券一年多開設三個據點，圖為尖沙咀彌敦道據點。

該舖位由香港小輪持有，去年8月斥約2.6億，「磁帶大王」陳秉志購入大鴻輝中心多個地舖，共約12720方呎，分別由珠寶店、家品、電訊及零售等租用，部分交吉待租，月租約122萬。

相關文章：「磁帶大王」陳秉志續沽貨 荃灣大鴻輝地舖2.6億易手 平均呎價3.46萬

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
14小時前
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
17小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
3小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
4小時前
星島申訴王 | 退休婦帳戶離奇被駭 亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 哀嚎：天塌下來
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
4小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
5小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
2026-04-15 10:35 HKT
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
13小時前
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
商業創科
5小時前
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
影視圈
14小時前