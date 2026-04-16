長橋每月20萬租荃灣眾安街 設「證券Cafe」殺入民生區

近年證券行積極拓張，繼富途證券後，又有一間證券行租舖目標，由核心區拓展至民生區，長橋證券承租荃灣眾安街旺段一個地舖，料月租20萬。

上址為大鴻輝中心地下，建築面積約1106方呎，若以月租約20萬計算，平均每呎181元，該舖亦面對沙咀道，為區內最具人氣地段，長橋證券已圍上「Longbridge Cafe」廣告板，現正裝修中，該店一如既往結合證券投資及咖啡店元素。舊租客為家電及茶飲店，月租共約15萬，新租金料升20%。

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長橋證券一年多開設三個據點，圖為尖沙咀彌敦道據點。

該舖位由香港小輪持有，去年8月斥約2.6億，「磁帶大王」陳秉志購入大鴻輝中心多個地舖，共約12720方呎，分別由珠寶店、家品、電訊及零售等租用，部分交吉待租，月租約122萬。

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