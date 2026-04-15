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今年首季補地價收益逾21億 按季減少逾14億或41%

樓市動向
更新時間：17:50 2026-04-15 HKT
發佈時間：17:50 2026-04-15 HKT

地政總署公布，今年第1季涉及補地價收益約21.072億元，對比去年第4季的約35.72億，按季減少14.648億或41%。

據地政總署資料顯示，在今年1月至3月季度內在土地註冊處共註冊13宗契約修訂及兩宗換地個案，其中3宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上述15宗土地交易中，1宗位於港島、10宗位於九龍及4宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。

該季度內有10個地段以私人協約方式批出。其中1幅位於何文田，批作大學發展用途；1幅位於東涌，批作電力支站用途；1幅位於九龍城，批予市區重建局作住宅發展用途；1幅位於屯門，批予港鐵作住宅發展用途；其餘6幅批予香港房屋委員會作公營房屋發展用地。

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