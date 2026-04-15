觀塘LT Tower申改裝學生宿舍 獲規劃署不反對

由「燈芯絨大王」江達可持有的觀塘活化商廈項目LT Tower，上月向城規會申請改裝學生宿舍，以提供274個學生宿舍房間，涉及517個床位，最新獲規劃署不反對，城規會將於周五審議，料會「開綠燈」。

地盤面積約9,946方呎，涉及總樓面約94,519方呎。申請改建現有建築物部分地面層及2樓至15樓（不設4樓及14樓），提供274間學生宿舍房間（包括 31間單人房間及243間雙人房間）供本地及外地學生租用，合共提供517個床位。料於今年7月完成改裝工程。

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