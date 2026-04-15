長情業主1380萬沽大圍積德里地舖 41年升值19倍 鄰舖5年前賣貴逾5成

近期舖市升溫，市場連錄民生段舖位成交，大圍積德里一個地舖連入則閣，以1379.6萬成交，原業主為長情業主，持貨41年，物業升值約19倍。

平均呎價1.97萬

上址為大圍積德里15至19號龍鳳樓地下A號舖連入則閣，地舖建築面積約700方呎，以1379.6萬易手，呎價1.97萬，租客Dough Bros，原業主於1985年6月以69萬買入，持貨41年帳面獲利1310.6萬，升幅約19倍。

大圍積德里龍鳳樓地下A號舖連入則閣，以1379.6萬成交。

鄰舖5年前易手 呎價平58%

盛滙商舖創辦人李根興表示，毗鄰上址的B舖鴻運茶餐廳，5年前成交價高達3250萬，當時月租8.5萬，Dough Bros舖差不多大小，呎價卻平58%。北上消費影響，加上圍方商場吸走消費力，大圍空置率增加。

上海街舖12年虧損16%

佐敦上海街156號地下連入則閣樓，地舖建築面積約700方呎，閣樓600方呎，以1680萬易手，租客富榮大押，現時月租6萬，新買家料回報4.3厘，原業主於2014年5月以2000萬買入，持貨12年帳面虧損320萬，跌幅16%。該地舖實用約500方呎，門闊約10呎，深約50呎。該段上海街屬旺段，惟消費力始終不高，勝在近高鐵站，吸引部分遊客。

紅磡青州街3號紅磡花園商場地下H號舖，建築面積約1500方呎，以1110萬成交，呎價7400元，租客三和汽車，2023年7月前月租32800元，原業主於1997年3月以820萬買入，持貨29年帳面獲利290萬，升值35.37%。此舖實用約1100呎，門闊約17呎，深約60呎，青州街人流稀少，但泊位眾多，很適合做市區車房。

九龍城落山道78至84號美景樓（第二期）地下，亦位處土瓜灣道241A號，建築面積約700方呎，以1500萬易手，平均每呎2.14萬，租客珍珍珠寶玉石，於2019年5月前月租為5.6萬，原業主於1994年以108萬買入，持貨32年帳面獲利1392萬，升幅12.9倍。該舖位實用約300呎，門闊約14呎，深約20呎。

